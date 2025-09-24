ドジャース 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平は23日（日本時間24日）、敵地チェイス・フィールドで行われたアリゾナ・ダイヤモンドバックス戦に「1番・DH 兼 投手」で出場。6回無失点の投球を披露したが、チームはサヨナラ負けを喫した。



メジャー通算100試合目の登板となった大谷。レギュラーシーズン最後の“二刀流デー”は、同地区ダイヤモンドバックスとの3連戦初戦という大事な試合となった。







100マイルを超えるストレートが随所に決まり、三振の山を築く。



3回に7番アレク・トーマスの打球が直撃するアクシデントがあったが、後続を三者連続空振り三振に斬って取った。



投手復帰後初となる6イニング目もマウンドに上がった大谷。終わってみれば6回無四球、無失点、8奪三振と素晴らしい投球をみせ、勝ち投手の権利を持ってマウンドを降りた。



一方、ドジャースは中盤まで4－0とリードしていたが、7回に1点差まで詰め寄られてしまう。



4－3で迎えた9回。ドジャースはタナー・スコットをマウンドに送り、逃げ切りを図る。



しかし1死二、三塁からホルヘ・バロッサに犠飛を打たれて同点にされ、なお2死二塁で打席にヘラルド・ペルドモを迎えた。



ペルドモは甘く入ったスライダーを逃さず捉え、左安打を放つ。二塁走者が一気にホームを陥れ、ドジャースにとっては痛恨のサヨナラ打となった。



ドジャースは同地区ダイヤモンドバックスとの3連戦初戦を、4－5で落とした。













【動画】痛恨の敗戦...サヨナラシーンがこちら

MLBの公式Xより











SNAKES. ALIVE.



Geraldo Perdomo walks it off for the !

— MLB (@MLB)【関連記事】【了】