倉科カナ、脚本を読んで「新しいドラマだ!」と感じた作品とは「その姿がとても面白かったです」

ABEMAオリジナルドラマ『MISS KING / ミス・キング』(9月29日スタート 毎週月曜20:00〜)に出演する倉科カナが、このドラマの脚本を読んだ時に抱いた感想を明かした。

ドラマ『MISS KING / ミス・キング』場面カット (C)AbemaTV,Inc.

脚本を読んだ感想「新しいドラマだ!」

『MISS KING / ミス・キング』は、天才棋士の父に人生を奪われた主人公・国見飛鳥(のん)が、その深い憎しみから開花させた才能と、まっすぐに突き進む意志の強さで、自らの人生を取り戻していくヒューマンドラマ。つらい過去と向き合いながらも、前に進もうとする力強い女性の姿が丁寧に描かれる。

倉科が演じるのは、飛鳥とバディを組み、飛鳥の父へ復讐を企てる"元棋士のヒモ男"藤堂成悟(藤木直人)の恋人・堺礼子役。飛鳥が居候することになるバーの店主でもあり、姉御肌で情に厚く、飛鳥と藤堂の二人に寄り添い、そっと照らす灯りのような役どころとなる。

脚本を読んだ感想として、倉科は「初めて脚本を読んだ時に『新しいドラマだ!』と感じました」と明かし、「将棋を通して父親に復讐を誓う国見飛鳥だけでなく、過去に因縁のある藤堂成悟が一緒になってそこに加わりながら、人として成長して再生していく。その姿がとても面白かったです」と説明。

また、「バディと言うと正義とかクリーンさをイメージしますが、飛鳥と成悟のバディには“やさぐれ”感がある。それも良いなと思いました」と語った。