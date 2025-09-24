山本由伸、三振量産の要因は?　ロバーツ監督が分析「だから多くの打者が空振りする」

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が22日、ABEMA独占のインタビュー企画『おはようロバーツ』に出演。山本由伸が三振を量産している要因を分析した。

三振量産の要因を分析

9月の月間防御率0.86(※番組配信日時点)と驚異の成績を記録している山本由伸について、ロバーツ監督は「投げる時は必ず好投して、エースとして勝たなきゃいけないことを理解している」と、責任感と安定感を称賛。技術面では「彼のフォームには欠点がない。彼は決して大きくないけど」とした上で、「すべての球種が同じ投球フォームから投げられる。彼が投げる球はフォーシーム・ツーシーム・スプリット・カーブ全部同じに見える。だから多くの打者が空振りする」と、三振量産の要因を分析した。

9月7日のオリオールズ戦で、山本は9回2アウトまでノーヒットノーランの快投を続けたものの、直後に4失点を喫し逆転負け。この“まさかの敗戦”について、ロバーツ監督は「監督として経験した最もクレイジーな試合。あんな試合を見たことがない」と驚きを口にしつつ、「今はブルペンが安定しなくなった。先発が良くてリードもしているのに試合終盤に逆転されるのはつらい」と、9月以降のブルペン再構築の課題にも言及していた。

