大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、外野レギュラー格のマイケル・コンフォート外野手が長らく打撃不振に苦しんでいる。ファンやメディアからの風当たりも強いままだが、本人はようやく復調へ手応えを感じ始めているようだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。

コンフォートは日本時間24日試合前時点で133試合、打率.203、12本塁打、36打点といった数字にとどまっている。一方、9月は15試合、打率.298、2本塁打、7打点と数字を持ち直している。

同メディアは「コンフォートは最近の好調について『確かに、今は良い状態だと思う。左中間方向に打てるのは本当に良い兆候だ。プレート外側のチェンジアップにしっかり対応して、左翼へライナーを打てるのは間違いなく良いサインだ。そういう打撃は調子が良い時に自然とできるものだから、これからももっとそういう打撃を続けたい』と語った」と言及。

続けて、「デーブ・ロバーツ監督は8月の個人的な会話以来、コンフォートの様子を見て好印象を持ち、彼の打席の質が大幅に改善したと確信している」としつつ、「彼のスイングは以前よりずっと良くなっていると思う。自信がずっと増し、手もより活用していると思う。よりライン上にボールを打つことができるようになっているし、打席ごとにより競争力が高まっている」というロバーツ監督のコメントを伝えている。

【関連記事】

【了】