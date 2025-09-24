リヴァプールを率いるアルネ・スロット監督が、負傷交代となったU－19イタリア代表DFジョヴァンニ・レオーニの状態に言及した。クラブ公式サイトが伝えている。

カラバオ・カップ3回戦が23日に行われ、リヴァプールはサウサンプトン（2部）と対戦。43分にアレクサンデル・イサクが加入後初ゴールとなる先制点を決めると、76分には遠藤航のクリアミスから同点弾を許したが、85分にウーゴ・エキティケが勝ち越しゴールを挙げ、2－1で勝利を収めた。

今夏にパルマからリヴァプールに加入した現在18歳のレオーニは、この試合に先発出場して新天地デビューを飾り、堅実なプレーを見せていた中で81分に負傷交代を余儀なくされてしまった。

状態に注目が集まっているなか、レオーニの状態についてスロット監督は試合後、「もちろん、彼はすぐに良くは感じていなかったので落ち込んでいるけど、これはこれから判断していかなければならないことだ」と検査を受ける必要があることを明かした。

「通常このようなことは5分から10分でわかるものではなく、明日まで様子を見て、MRI検査を受けてどれだけ深刻な状態かを判断する必要がある。通常は選手の感情が多くのことを教えてくれる。週末にはオランダのエールディヴィジでPSVのルベン・ファン・ボメルが涙を流しながら交代するのを見た。そしてその翌日にそれが正しかったことが証明された。最善を祈ろう」

【ハイライト動画】リヴァプールvsサウサンプトン