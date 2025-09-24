【大阪府東大阪市】太鼓台の圧倒的な迫力と勇ましさを堪能できる伝統行事、人気のふるさと納税返礼品とは?

河内(かわち)平野のほぼ中央、大阪市と生駒(いこま)山の間に位置する大阪府東大阪市(ひがしおおさかし)は、都会の華やかさとみどり豊かな自然に包まれたまち。

ラグビーの聖地として親しまれる「東大阪市花園ラグビー場」がある“ラグビーのまち”、製造業の事業所密度が全国1位という技術力と創造力が集まる“モノづくりのまち”でもあります。

今回紹介するのは、河内名所図会にも描かれている河内國の一之宮である「枚岡神社(ひらおかじんじゃ)」で開催される秋のお祭り「秋郷祭(枚岡まつり)」。毎年、スポーツの日の前々日と前日(2025年は10月11日、12日)に「前祭(さきまつり)」として太鼓台の宮入りが、10月15日に「本祭(ほんまつり)」として神事が行われるそうです。

本稿では、マイナビふるさと納税担当者が、気になったイベントとふるさと納税返礼品を紹介していきます。

今回は東大阪市のイベント「枚岡神社秋郷祭(枚岡まつり)」の詳細と、人気の返礼品などについて調べてみました!

圧倒的な迫力と勇ましさを堪能! 「枚岡神社秋郷祭(枚岡まつり)」について

枚岡神社秋郷祭(枚岡まつり)

・開催日時：2025年10月11日(土)～10月12日(日) ※10月15日(水)は神事のみ

・開催場所：枚岡神社

・アクセス：【車】阪神高速道路13号東大阪線(奈良方面)水走出口より約10分

【電車】近鉄奈良線枚岡駅下車すぐ

※公共交通機関の最新の運行情報・運休情報につきましては、各社のホームページ等をご確認ください。

太鼓台のお祭りでは大阪府下最大規模の「枚岡神社秋郷祭(枚岡まつり)」は、秋の実り・秋の収穫に感謝するお祭りです。

それぞれの地区の太鼓台が地元を練り歩き、23台の太鼓台が順次、枚岡神社に宮入りをします。大中小の太鼓台が太鼓や鐘の音に担ぎ手の「チョーサ」のかけ声を響かせながら、中垣や宮出と、枚岡神社の長い坂道となっている境内を賑々しく宮入りする姿は圧巻!

また、夜店も多数並び、多くの人で賑わうそうです。

「枚岡神社秋郷祭(枚岡まつり)」で太鼓台を担ぐ勇姿と熱気を感じながら、まちの散策を楽しむのもおすすめとのこと。

自治体からのメッセージ

東大阪市は、26カ所もの鉄道駅があり大阪市からもほど近く好立地なまちです。京都、神戸、奈良などへも1時間以内でアクセスできるため、通勤通学にも便利です。全国的にも有名で国内外問わず多くの観光客が訪れる「石切劔箭(いしきりつるぎや)神社」、昭和レトロな雰囲気が漂う「石切参道商店街」、また、都会からの好アクセスにも関わらず自然を存分に感じられる「生駒山」など、観光も楽しめるまちです。各先で迎えてくれるあたたかい「人」や、石切おでんなどの「食」にもご注目。ぜひ、実際に訪れて見て触れて感じてみてください。

東大阪市のふるさと納税返礼品について

ナノバブルシャワー、「善玉バイオ」を配合した洗濯洗剤といった、東大阪市の中でも人気を誇る返礼品を紹介します。

日本製ナノフェミラス・プラス：美肌と頭皮ケアのためのナノバブルシャワー

・提供事業者：株式会社JAPAN STAR

・内容：ドロップミストナノシャワー(ナノフェミラス・プラス)本体1個、取り付けアダプター3種類(KVK MYM ガスター)、取扱説明書、保証書

・寄附金額：4万円

選べる3つの水流モードとお掃除モードを搭載した、ナノフェミラスシリーズの最上位モデルです。特許取得のナノバブル発生機構から発生するナノバブルのシャワーを浴びるだけで、自然な潤い美肌を体感できるのだとか。

善玉バイオ浄抗菌プラス：エコ洗剤セットで衣類も環境もクリーンに! 1.3kg×4袋(袋商品のみ)

・提供事業者：株式会社エコプラッツ

・内容量：善玉バイオ浄抗菌プラス1.3Kg×4袋

・寄附金額：1万3,000円

「乳酸菌」「酵母菌」「納豆菌」といった発酵菌を発酵、抽出した独自成分「善玉バイオ」を洗濯洗剤に配合。自然の力で洗浄力をバックアップするエコ洗剤です。洗濯の黒ずみ(再汚染)の発生を強力に抑制し、抗菌成分「焼成ホタテ貝カルシウム」の配合により、洗濯物に「抗菌防臭効果」を発揮するとのこと。

今回は大阪府東大阪市のイベント「枚岡神社秋郷祭(枚岡まつり)」と、人気の返礼品を紹介しました。東大阪市の伝統的な秋の収穫を祝うお祭りで、「チョーサ」のかけ声を響かせながら各地域を巡り順番に宮入りする太鼓台の迫力を楽しめます。夜店も並ぶそうなので、まちの秋をゆっくり堪能できるのも魅力です。気になった人は、ぜひ一度チェックしてみてください。

ライター：マイナビふるさと納税担当者