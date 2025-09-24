ドジャース・大谷翔平、キャロルを2打席連続見逃し三振！162キロ速球で圧倒

　ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平投手は23日（日本時間24日）、敵地チェイス・フィールドで行われたアリゾナ・ダイヤモンドバックス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場し、3番・コービン・キャロル選手から見逃し三振を奪った。
 
　初回、ダイヤモンドバックスのポイントゲッターであるキャロル選手をカウント2-2からのカーブで見逃し三振に仕留めた。
 

 
　4回の第2打席ではファウルで粘られたものの、カウント3-2からの162キロ速球で2打席連続の見逃し三振を奪った。
 
　6回の第3打席ではカウント1-2からのカーブを捉えられ、左前打を許し、キャロル選手が意地を見せた。
 
　大谷投手は6回無失点8奪三振の好投を披露。前回のフィラデルフィア・フィリーズ戦に続いて無失点投球を見せ、ポストシーズンに向けて好調ぶりをアピールした。
 
　しかし、チームは9回に逆転を許し、4-5でまさかのサヨナラ負けを喫した。
 




