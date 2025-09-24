フジテレビの動画配信サービス・FODでは、ドラマ『gift』を10月1日(23:00～)から独占配信する。

同作は、舞台連動企画・ドラマ『Solliev0(ソッリエーヴォ)』のシェアード・ユニバースタイトルとして、2025年に制作された作品。舞台『Solliev0』から時が経ち、「特殊」な犯罪者を取り締まる、警視庁「特殊犯罪対策課」を舞台に、犯罪者と相対する刑事たちの大人になってからの友情を描く。超常的な能力を持つ犯罪者たちに立ち向かう「特犯課」のチームワークや掛け合いも見どころのひとつだ。

W主演を務めるのは、2024年に放送、2025年に舞台化された舞台『刀剣乱舞』シリーズなど人気作に多数出演し、MANKAI STAGE『A3!』、ドラマ・舞台『あいつが上手で下手が僕で』で共演する和田琢磨と染谷俊之。ドラマ『Solliev0』に引き続き、『相棒』シリーズや映画『探偵はBARにいる』など、数々の人気作を手がけている橋本一氏が監督を務める。

■ストーリー

世間で人間離れした能力を持つ「特殊な犯罪者」による事件が急増。警視庁に特別に設置された「特殊犯罪対策課」(通称：特犯課)の刑事・秋葉浩太(和田琢磨)は日々特殊犯罪者の対応に追われていた。

そんなある日、特犯課に警視庁捜査二課のエースだったというキャリア刑事・夏目奏(染谷俊之)が赴任してくる。夏目は兄の夏目卓(藤田玲)の仲介で異動してきたらしい。夏目には「ある目的」があった。同じ特犯課の刑事で課長の佐久間裕典(谷口賢志)、警部補の筧有起哉(手島章斗)、嘱託職員の柚原隼人(廣野凌大)と共に事件解決にあたることに。また、秋葉もまた「ある秘密」を抱えていて…。

(C)「gift」製作委員会