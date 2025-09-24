ドジャース・大谷翔平の”二刀流デー”で大活躍！テオスカー・ヘルナンデス…

ドジャース 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースのテオスカー・ヘルナンデスは23日（日本時間24日）、敵地チェイス・フィールドで行われているアリゾナ・ダイヤモンドバックス戦に「5番・右翼」で先発出場。6回の第3打席で2点タイムリー三塁打を放った。



1－0とドジャースがリードして迎えた6回表。ドジャースは2死一、二塁として、打席には第1打席で先制本塁打を放っているヘルナンデスが入る。







ダイヤモンドバックスは今季13勝（8敗）をあげている先発のブランドン・ファットがこの回もマウンドへ。



2球目、アウトハイへのカットボールをヘルナンデスが逆らわずに打ち返す。



打球は右中間を真っ二つに破り、二人の走者が生還。ヘルナンデスも三塁を陥れ、見事な2点タイムリー三塁打となった。



ヘルナンデスは初回の先制本塁打に続き、今日3打点目の大活躍。試合は現在、4-3でドジャースがリードしている。



「1番・DH 兼 投手」で出場した大谷は、投手として6回無失点8奪三振の快投を披露。勝ち投手の権利を手にし、マウンドを降りている。













【動画】解説も叫ぶ！T.ヘルナンデスの三塁打がこちら！

ABEMA MLBの公式Xより











[速報]大谷翔平 ホームへ帰りサムズアップ👍



▶︎9/24~9/25

ドジャースvsDバックスを無料生中継!



スマホでアベマでMLB

歴史的瞬間を外出中でも見逃すな⚾️



🇺🇸MLB2025

⚡️大谷翔平 二刀流デー

🆚ドジャース×Dバックス

📺アベマで無料生中継



SPOTVNOW

— ABEMA MLB (@MLB_ABEMA)【関連記事】【了】