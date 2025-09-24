ドジャース・大谷翔平、MLB通算100試合登板達成！バットを折る豪快投球で…

　ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は23日（日本時間24日）、敵地チェイス・フィールドで行われたアリゾナ・ダイヤモンドバックス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場し、MLB通算100試合目の登板を達成した。
 
　初回、ダイヤモンドバックスの1番・ヘラルド・ペルドモ選手を2球目の速球でバットを折らせて右飛に打ち取ると、2番・ケテル・マルテ選手を二ゴロ、3番・コービン・キャロル選手を見逃し三振に仕留め、難なく立ち上がった。
 

 
　その後は走者を出しながらも大きなピンチを招かず、相手を圧倒する投球を続けている。
 
　試合は6回を終え、ドジャースは5番・テオスカー・ヘルナンデス選手の先制本塁打と2点適時三塁打で3-0とリードしている。




