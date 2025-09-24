白濱亜嵐「スーパーで『手伝いますよ』って言ったら…」見分けがつきにくいのは“おじいちゃんみたいなおばあちゃん” or “おばあちゃんみたいなおじいちゃん”!?

“ラジオの中の学校”、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」（月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55）内の人気コーナー「どっちのCat or Dog」では、日常の素朴なテーマをもとに、リスナーに2択の投票をしてもらっています。今回のテーマは「見分けがつきにくいのは……おじいちゃんみたいなおばあちゃん or おばあちゃんみたいなおじいちゃん？ どっち!?」。この日は“ゲスト講師”として GENERATIONS from EXILE TRIBE の白濱亜嵐さんが登場。こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）とともにトークを繰り広げました。この質問に、白濱先生は「俺は明確に『こっち！』っていうのがある」と即答し、迷わず「おじいちゃんみたいなおばあちゃん」を選択。白濱先生：俺、スーパーで買い物をしてカゴに袋を入れるとき、隣のおじいちゃんが手こずっていたから、「手伝いますよ」って言って手伝ったら、おばあちゃんだったことがある。このエピソードにこもり校長とアンジー教頭が「実際にあるんかい！」と驚くなか、こもり校長は「俺は、おばあちゃんみたいなおじいちゃん」と回答。アンジー教頭が「会ったことある？」と聞くと、「俺はそのイメージが強い」と話しました。●おじいちゃんみたいなおばあちゃん 59％●おばあちゃんみたいなおじいちゃん 41％「おじいちゃんみたいなおばあちゃん」派からは「声が低いおばあちゃんは多い気がする」との意見が寄せられました。一方、「おばあちゃんみたいなおじいちゃん」派からは「声が高かったらどっち？って迷うことがある」という声も。アンジー教頭が「でも、赤ちゃんのときは性別が分かりにくいのと似ているよね」と話すと、スタジオには「なるほど」という空気が漂いました。――あなたは「見分けがつきにくい」のは、どちらだと思いますか？＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info