ドジャース・大谷翔平に打球直撃！8イニングぶりの被安打

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は23日（日本時間24日）、敵地チェイス・フィールドで行われているアリゾナ・ダイヤモンドバックス戦に「1番・DH 兼 投手」で出場。3回の投球時に打球が直撃するシーンがあった。
ドジャースが1－0とリードして迎えた3回裏、ダイヤモンドバックスの攻撃。この回先頭の7番アレク・トーマスが左打席に入った。
3球目、158キロのストレートをトーマスが弾き返す。その痛烈なライナーが大谷を直撃した。
しかし、大谷が咄嗟の反応で体を交わしながら打球方向にグラブを移動させたため、打球はグラブの土手に当たった。
あまりの衝撃で大谷は一瞬打球を見失うも、すぐにボールを拾って一塁送球したが間に合わず。トーマスの投手強襲安打となった。
大谷にとって被安打は5日（日本時間6日）のボルティモア・オリオールズ戦の4回以来、8イニングぶり。
強烈なライナーを驚異の反射神経で捌いた大谷は、その後も投球を続行。試合は現在、ドジャースが3－0とリードを保っている。
