完璧なフィナーレに…？DeNA・森唯斗、2軍戦で8回途中1失点の熱投！拍手喝…

横浜DeNAベイスターズの森唯斗投手は23日、東北楽天ゴールデンイーグルスとの二軍戦に先発登板し、8回途中1失点の熱投で現役生活の有終の美を飾った。



1回は右前打と三野選で1死一、三塁のピンチを招くと、楽天の4番・伊藤裕季也選手に犠飛を許して1点を失った。







しかし、その後は粘りの投球を見せ、8回途中115球を投げ抜き、駆け付けたファンから万雷の拍手を浴びた。



森投手は2013年ドラフト3位で福岡ソフトバンクホークスに入団。1年目から7年連続で50試合以上に登板し、2018年には最多セーブのタイトルを獲得した。ソフトバンクのリーグ優勝4度、日本一6度に貢献し、大車輪の活躍を見せた。



2024年にDeNAに移籍したが、1勝3敗、防御率7.52と本来の力を発揮できなかった。



それでも今季8月28日の阪神タイガース戦に先発し、1勝を挙げた。



30日、本拠地・横浜スタジアムで行われる東京ヤクルトスワローズ戦では、試合後に引退セレモニーが予定されている。











