「エース級の成績を残した時期もあった」菅野智之を手放せば後悔する？　…

ボルチモア・オリオールズに所属する35歳の菅野智之投手は、今オフにフリーエージェント（FA）になる予定だが、まだ再契約するかどうかは不透明だ。ベテラン故に契約延長に関して否定的な見方もある中、米メディア『ファンサイデッド』はライバルチームに移籍することを危惧している。

菅野は昨オフに読売ジャイアンツからオリオールズへ移ったばかりだが、メジャー1年目にして29試合に先発し10勝9敗、防御率4.54、奪三振103をマークしていた。それでもチームの若返りを目指すなら、再契約しないという選択肢もある。しかし、同選手を欲しがる球団は他にもいる可能性があり、それが近隣のライバルということもあり得るだろう。

同メディアは「ライバルチームへ移籍する可能性のあるオリオールズのフリーエージェント」と題し、菅野、ザック・エフリン、ゲイリー・サンチェス、トレバー・ロジャース、キーガン・アキン、アドリー・ルッチマンといった6人の名前を挙げた。

菅野については「彼は奪三振を量産するタイプではないが、多彩な球種を操って、打たせて取る投球でイニングを稼ぐことができる。彼は2026年もプレーを続ける意向を示しているが、その舞台がオリオールズであるとは限らない。よほど好条件の契約が提示されない限り、負け続けるチームに腰を据えることはないだろう。しかし、オリオールズとしては、彼がニューヨークやボストンなど近隣のライバルに行くことで後悔するかもしれない。実際、彼には数字を見ただけではわからないほどの価値がある。オールスター前には、エース級の成績を残していたのだから」と伝えている。

