ドジャース・大谷翔平の”二刀流デー”を援護！テオスカー・ヘルナンデスが2…

ドジャース 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースのテオスカー・ヘルナンデスは23日（日本時間24日）、敵地チェイス・フィールドで行われているアリゾナ・ダイヤモンドバックス戦に「5番・右翼」で先発出場。2回の第1打席で先制の本塁打を放った。



ダイヤモンドバックスの先発は今季13勝（8敗）をあげているブランドン・ファット。0－0で迎えた2回表、ドジャースの攻撃は5番のヘルナンデスから始まる。







ファットはヘルナンデスの長打を警戒し、アウトコースに変化球を集めた配球。しかし5球目、高めに浮いた135キロのスライダーをヘルナンデスが見逃さなかった。



強振せず、うまく芯にミートさせて運んだ打球は高く舞い上がり、左翼スタンドの最前列に入る本塁打となった。



さすがのパワーを見せたヘルナンデスの今季25号で、ドジャースは幸先よく1点を先制。”二刀流デー”の大谷翔平を援護した。



試合は現在も継続中で、ドジャースが1－0でリードしている。











【動画】滞空時間の長い一打！T.ヘルナンデスの25号ソロがこちら

MLBの公式Xより











Teoscar Hernández gets the scoring started for the with home run No. 25 🚀

— MLB (@MLB)【関連記事】【了】