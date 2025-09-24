2025年シーズン、本拠地・バンテリンドームナゴヤでの戦いを終えた中日ドラゴンズ。13年ぶりのAクラス入りを目指したが、エース・髙橋宏斗の苦戦などもあり、今季もBクラスに沈んだ。そんな中、エースの不振を補うかのような活躍を見せたのが、ベテラン・大野雄大だ。彼の投球は、今季のドラゴンズを支えたと言っていいだろう。（文・チャッピー加藤）

観客動員数250万人突破の一方...

9月21日、本拠地・バンテリンドームナゴヤで行われた読売ジャイアンツ戦で今季のホームゲームをすべて終えた中日ドラゴンズ。主催72試合の総観客動員数は252万832人。うち地方開催（岐阜・豊橋）の2試合を除くバンテリンドームナゴヤでの動員数は、70試合で249万7127人。1試合平均3万5673人の観客がつめかけたことになる。つまり、ほとんどの試合がほぼ満員だったということだ。

ドラゴンズのシーズン観客動員が250万人を突破したのは、星野仙一監督時代の1999年以来、実に26年ぶりになる。バンテリンドームナゴヤが開業したのは1997年（当時の名称はナゴヤドーム）。物珍しさもあってオープンから3年連続で250万人を突破したが、当時発表の観客数は“実数”ではなかった。実数発表に切り替わった2005年以降、最多動員数は2008年の242万7805人。今年はそれを10万人近く上回ったことになる。

では、今季のドラゴンズの成績が急上昇したかというと、さにあらず。まだビジターでの5試合が残っているが、ホームでの全日程を終えた9月24日現在の成績は、138試合を戦って61勝75敗2分。借金14、首位の阪神タイガースに22.5ゲーム差の4位という状況だ。

今季のセ・リーグは、阪神が独走する一方で2位以下が大混戦となり、ドラゴンズにもAクラス入りのチャンスが訪れた。13年ぶりにCS（クライマックスシリーズ）に進出できるのでは、という期待もあったが、9月は7勝12敗とズルズル後退。今年もドラゴンズファンにポストシーズンは来なかった。嗚呼。

しかし嘆いている暇はない。CS出場の可能性が断たれたということは、いち早く来季に向けての戦いができるということだ。ただうなだれるのではなく、常に前を向いていくのが本当の「どらポジ」だと私は思う。残り5試合は有望な若手に機会を与えてほしいし、また主力の面々には来季につながる「何か」を見せてほしい。それが、不甲斐ない成績にもかかわらず毎試合スタンドを埋め、声援を送ってくれたファンへの最低限の“礼儀”である。

さて、毎回選手にスポットを当ててきたこのコラムも、シーズン中はこれが最後になる。締めは誰にしようかと悩んだが、やはり彼にしよう。髙橋宏斗である。

数字以上に打ち込まれた印象があるのは…

本当はもっと早くに取り上げたかったのだが、ご存じのように今季は序盤からつまずき、黒星がどんどん先行していく状況だった。5月2日の広島東洋カープ戦で2勝目を挙げてから10試合連続白星なし。その間5連敗を喫し、7月16日の阪神戦でようやく完封勝利を挙げたが、前半戦を終えて3勝8敗。後半戦はきっと巻き返してくれるはずだからその時に……と思っていたら、いつの間にかシーズン終了の時期になってしまった。

昨季は12勝4敗、防御率1.38と無双を誇った宏斗だが、今季は9月24日現在で7勝10敗と3つも負け越している。防御率は2.84と決して悪くはないし、17試合でQS（先発で6回を投げ自責点3以内）を記録したのもさすが宏斗、である。だが、数字以上に打ち込まれた印象があるのは、序盤で先に点を与えてしまったり、勝負所で粘れなかった……そんなケースが多々あったからだ。

やはり最低2ケタ勝つのがエースの務めだし、今季宏斗が波に乗れなかったことで、チームも“Aクラスへの波”に乗り損ねたのは事実だろう。打線の援護に恵まれない試合も多々あったのは重々承知だ。

だが仮に味方が点を取れなくても、自分も点をやらなければ、少なくともチームは負けはしない。それこそがエースの仕事である。昨季の宏斗からはそういう気概を感じたが、今季はピッチングに迷いが見え隠れしていたように思う。それではチームを牽引することはできない。

不振をカバーした“旧エース”

宏斗が不振だった分をカバーしてくれたのが、“旧エース”の大野雄大だ。シーズン途中からルーキー捕手・石伊雄太とバッテリーを組んだことで心機一転。8月20日の阪神戦で6回1失点の好投で7勝目を挙げると、そこから5試合連続勝利。5年ぶりの2ケタ勝利となる11勝を挙げた。“旧エース”なんて言って申し訳ない。今季は大野こそドラゴンズのエースだった。

大野が素晴らしかったのは、ただ白星を積み重ねただけでなく、チームの連敗を何度も止めてみせたことだ。連敗ストッパーとなること実に8回！ 11勝中8勝は、坂道を転げ落ちていきそうなチームを再び上に引き上げる価値ある勝利だった。もし大野が今季も不振だったら、おそらくチームは4年連続最下位に沈んでいたことだろう。現時点で4位にいられるのは、まぎれもなく大野のお陰だ。

象徴的だったのは、9月13日の、広島戦で宏斗が6回4失点、今季10敗目を喫し、チームも3連敗となった翌日、14日の阪神戦に大野が先発。大野はスタンドが360°黄色く染まった敵地・甲子園でタイガース打線を翻弄し、8回を4安打無失点に抑えてバトンを松山晋也に渡し、1-0で10勝目を挙げた試合だ。7回に貴重な1点を取ってくれたのは女房役・石伊。まさに息もピッタリで、溜飲が下がったファンも多いだろう。

ちなみに、阪神との今季対戦成績は11勝11敗。セで虎に負け越していないのはドラゴンズだけだ。ある阪神ファンは私に言った。「なんで中日って下位にいるの？」……こっちが聞きたいわ。

私はあの試合、大野は悩める宏斗に「背中でチームを引っ張るとはどういうことか」を無言で教えてくれていたように思う。援護がなくても「いつか必ず、打線が点を取ってくれる」と信じて大野は懸命に投げ、その姿を見て石伊は「なんとか報いたい」とタイムリーを打ったのだ。あの一打は大野が打たせたと言っても過言ではないし、点をやらないだけでなく、味方を奮起させ点を取らせる……それがエースの仕事なのだ。

大きな価値があった”本拠地最後の2試合”

その思いが伝わったのか、先週20日の東京ヤクルトスワローズ戦で、宏斗は魅せてくれた。今季本拠地最後の5連戦で、初戦から不甲斐なく3つ負け、その前の甲子園での敗戦と合わせ4連敗を喫したドラゴンズ。そこでマウンドに立ったのが宏斗だった。

このヤクルト戦は、岡田俊哉・祖父江大輔の引退試合でもあり、宏斗は初回、先発の岡田が1番・村上宗隆を三振にとって降板したところで、2番手として登板。そこから7回まで、6回2/3を3安打、9奪三振、無失点と気迫のピッチングを見せ、3番手の祖父江にバトンを渡したのだ。試合は3-0でドラゴンズが快勝。宏斗は“連敗ストッパー”となり、今季7勝目を挙げた。

翌21日の巨人戦は、大野が先発。同じ1988年生まれで、日米通算200勝が懸かる田中将大と投げ合った。初回こそ連打を浴びて2点を失いどうなることかと思ったが、すぐにドラゴンズ打線が反撃。2回に逆転2ランを放ったのはまたしても石伊だった。大野は2回以降立ち直り、6回まで追加点を許さず降板。最後は松山が締めて5-2で快勝。本拠地最後の2試合を、宏斗と大野、2人のエースが踏ん張って連勝したことは、来季に向けて大きな価値があった。

宏斗は今季もう1試合登板すると思うが、ここはひと足早い「来季開幕戦」のつもりで投げてもらいたい。来年は開幕前にWBCもあり、前回優勝メンバーの宏斗も有力候補だ。井端弘和監督が「彼はチームを引っ張ってくれる男だ」と選びたくなるようなピッチングを私は期待している。

【了】