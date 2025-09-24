「間違いなくプラスになる」大谷翔平所属のドジャース、ブルペンの救世主…

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、ブルペン陣に不振選手が目立っている。佳境を迎える地区優勝争い、10月のポストシーズンへ向け起爆剤が欲しいところだが、カイル・ハート投手とブロック・スチュワート投手がその役を担うかもしれない。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

ハートは右肘のトミー・ジョン手術により昨季途中から、スチュワートは右肩炎症により8月中旬から故障離脱しているが、どちらも3Aでは既に実戦復帰を果たしている。

同メディアは「デーブ・ロバーツ監督は、プレーオフまでにブルペン陣を入れ替える可能性があることを明らかにし、ハートが活躍する可能性があると語った。また、今季のトレード期限最終日に加入し、わずか4登板で故障者リスト（IL）に入ったスチュワートの復帰の可能性についても述べている。ドジャースがブルペンで成績を維持できない場合、ハートとスチュワートの加入は大きな意味、大きな違いを生む可能性がある」と言及。

続けて、「難しい決断を迫られるかもしれない。でも、しかし、確かにシーズンも終盤に差し掛かり、あの二人をメジャーの試合に出場させることは間違いなくプラスになると思う。誰がチャンスを掴むのか、ただ見極めようとしているところだ。彼らは今後も機会を得続けるだろうし、その行方を見守ることになるだろう」というロバーツ監督のコメントを紹介している。

