スタッド・ランスに所属する日本代表MF中村敬斗が、今季初ゴールを記録した。

中村は昨シーズンにスタッド・ランスが昇降格プレーオフの末にリーグ・ドゥ（2部）に降格したこともあり、今夏の移籍市場での移籍を志願。オファーは複数届いていたと見られているものの、同クラブが売却を認めず、残留となった。

この影響で出遅れていた中村だが、20日に行われたリーグ・ドゥ第6節サンテティエンヌ戦に途中出場して今季初出場を果たすと、試合は2－3で敗れたものの、早速アシストを記録する活躍を見せていた。

そして、23日に行われたリーグ・ドゥ第7節クレルモン戦で中村は今季初先発出場すると、試合開始3分で数的有利に立ったなか、14分には左サイドからのクロスで先制点となるアミン・サラマのヘディング弾を演出し、2試合連続でアシストを記録。さらに、前半終了間際の45分には今季初ゴールとなる追加点を挙げた。

試合はその後、49分に1失点を喫したが、57分と83分に2点を追加して、スタッド・ランスは4－1で快勝。3試合ぶりとなる今季3勝目を飾っている。なお、中村は84分までプレーしたほか、ベンチスタートとなった日本代表DF関根大輝は66分から途中出場した。

【動画】中村敬斗が今季初ゴールをマーク！