「外すという発想も」鈴木誠也のポジションは安泰ではない？　米紙が見解…

シカゴ・カブスの鈴木誠也外野手は今季、指名打者（DH）や右翼手として多くの試合で先発出場している。チームの主力だが、最近の低迷により、そのポジションは安泰では無くなってきているようだ。モイゼス・バレステロス捕手がDHを務める可能性があると、米メディア『ノースサイドベースボール』が報じている。

鈴木はシーズン前半こそ好調だったものの、後半は急激に失速。最近まで体調不良により5試合連続で試合を欠場したこともあった。その間に先発起用されていたのがバレステロスだ。バレステロスは2本塁打、打率.261、OPS.827（出塁率.370 + 長打率.457）をマークしている。カイル・タッカー外野手が怪我から復帰すれば、カブスは悩ましい問題に直面することになりそうだ。

同メディアは「鈴木を外すという発想は突飛に聞こえるかもしれないが、本当にそうだろうか？鈴木の打率は7月20日以降.260を上回ったことがなく、トレード期限以降はわずか1本塁打・10打点にとどまっている。彼の不調は偶然のスランプというレベルを超えて長引いており、ポストシーズンで右投手相手に、絶好調のバレステロスを差し置いて鈴木を起用するのは、クレイグ・カウンセル監督にとって誤った選択に見える。もちろん、レギュラーシーズン終盤で鈴木が急に調子を取り戻し、バレステロスが冷え込む可能性もある。その場合はDHで鈴木を起用する判断も容易になる。とはいえ、すべてはタッカー次第だ。タッカーが復帰すれば、カウンセル監督にとって非常に難しい決断が迫られる」と伝えている。

