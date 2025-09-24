甲子園優勝を成し遂げた名将たち。その道程には失敗や後悔、苦い敗戦があった——。昨年発売された『甲子園優勝監督の失敗学』（KADOKAWA）の中から、少年野球の指導者の方にも参考となる部分を抜粋して紹介します。今回は仙台育英・須江航監督の章の一部を紹介します。

仙台育英に入学する時点で、中学生世代ではトップクラスの能力を持っている選手がほとんどである。高校の監督に就く前は、「高校野球では能力の高い選手が活躍する」と思っていたというが、実際に指導するようになると、違う考え方が見えてきたという。

「どんなに能力があっても、取り組み方が良くなければ、やっぱり伸び悩みます。もっと、能力で突き抜けることがあると思ったのですが、そんなに甘くはない。自分自身が今やるべきことがわかっていて、それこそ失敗を生かし、地道に取り組める選手は少しずつであっても成長していきます」

指導者から見て、失敗を生かせる選手とそうではない選手の差はどこに感じるのだろうか。

「失敗という〝結果〞そのものには向き合わず、失敗につながった〝原因〞にちゃんと目を向けられることです。つまりは、できたこと、できなかったことの結果ではなく、『打てなかったのはあの練習が悪かった。もう少し別のやり方で取り組む必要がある』と、過程に目が向くかどうか。結果が出たときにも、『あの練習が良かったから、もっと続けていこう』と思えるかどうか」取り組みの過程があってこその結果。結果だけを気にしてしまうと、いつまで経っても、成果は上がらない。

「たまたまかもしれませんが、仙台育英の監督になってからずっと感じているのは、取り組みの質が高い選手が最後の夏に活躍していることです。それが良い文化になり、後輩たちに受け継がれている。昨年で言えば、髙橋、湯田はどこに出しても恥ずかしくないお手本のような取り組みをしていました。２年生のときに悔しい思いをした住石（孝雄／専修大）も本当によく努力をする子で、それが最後の甲子園で報われました。うちは本当によく練習をする選手が多い。その姿は尊敬に値します」

須江監督のほうから一方通行で、「あれをやりなさい、これをやりなさい」と強制的に指示を出すことはほとんどない。監督と選手の１対１の面談などで、長所や短所を客観的に捉える力を養い、自分に合った練習メニューを選手自身が選択していく。

「練習に選択権があり、主体的に取り組める環境がなければ、なかなか〝過程〞には目が向いていかないと思います。主体的だからこそ、自分がやってきたことを振り返ることができる。指導者にやらされている練習であれば、なかなかそうはならないと思います」

須江監督は、今の高校生のことを〝選択ネイティブ〞と表現する。小さい頃から、何かを選ぶことに慣れてきた世代という意味だ。

「高校生だけでなく、大人であっても、本当に納得したことでなければ、心を入れて取り組まないですよね。特に今の高校生は、〝選択ネイティブ〞でいろんなことを選べる環境で生きてきています。わかりやすく言えば、テレビ番組ひとつとっても、自分の部屋にテレビがあったり、スマホやパソコンでアマゾンプライムやネットフリックスを視聴して、見たいものを選ぶことができたりする。ぼくが子どもの頃は、プロ野球を見たくても、父親が好きだった『水戸黄門』や『大岡越前』が流れていた記憶が残っています」

何ともわかりやすいたとえである。今はテレビがなくても、スマホさえあれば、プロ野球中継もドラマも見ることができる。便利すぎる世の中になった。

＜短所と丁寧に向き合うことが重要＞

では、選択ネイティブに必要なのはどんな指導なのか。

「自分で選んできたことに慣れている世代に、強制的に何かを教えたとしても、心には入っていかないように思います。逆に、興味関心を持ったものに対しては、ものすごいエネルギーを発揮する。時間をかけて緩やかでいいので、自分が成長している実感を得られるぐらいのスピードがちょうどいい。指導者はどうしても即効性を求めがちですけど、人間はそんな簡単に変わらないですから。上から詰め込んで教育しようとしても、本当のところはなかなか変わらないものです。それがわかってからは、イライラしたり怒ったりすることは格段に減りました。それに、監督の一言でコントロールできることなんてほぼないと思っています。変わってほしいなという希望は持ちますけど、期待はしません。そもそも、教育は〝縁〞と〝タイミング〞だと思っていて、ほかのコーチや保護者、チームメイトからのアドバイスや援護射撃があって、その子のやる気に火がつくこともあるわけです。監督ひとりで何かを成せると思うのは、大きな勘違いです」

変化は緩やかでいい。とはいえ、「３年夏」という大きな目標があるのも事実だ。宿題の提出期限が決められているように、納期は決まっている。

「『このスピード感では間に合わないんじゃない？』『ここを伸ばしていかないと、メンバー争いには食い込めないのでは？』という話は当然します。納期の中で仕上げることも大事なことですから」

高校２年半の限られた時間の中で、何をどう伸ばしていくか。「長所を伸ばす」という指導者もいれば、「短所を潰したほうがいい」と考える指導者もいる。

「『打てるけど、守備が苦手。守備のミスが怖くて、スタメンで使いにくい』という選手がいたとします。短所は明らかに守備。でも、バッティングが好きなので、自主練習ではバッティングが多い。そうなると、いつまで経ってもレギュラーは見えてきません。選手を見るときに大事にしているのは、『短所に対してどれだけ丁寧に向き合っているか』。短所が許容できる範囲を超えて、長所が発揮できない選手が多いのが現実です」

興味関心があることにはとことん突き進む、選択ネイティブ世代の特徴と言えるかもしれない。苦手なこと、嫌いなことを避けても、快適な生活を送ることはできる。ただ、勝負事、ましてや『日本一からの招待』を掲げているチームの一員としては、それでは自分の居場所を摑むことはできない。

２０２３年秋は県大会準々決勝で東陵に１対２で敗れ、３季続いていた甲子園出場が途切れることになった。

「敗因ははっきりしています。守れる選手が少なく、選手起用にバリエーションを出すことができませんでした。スケールが大きいチームであるのは間違いないですが、守りでミスがあるため、自滅する可能性がどうしてもある。そのため、冬は徹底的に守備練習に時間をかけました。あとは、低反発バットで長打を打つためのフィジカル強化。とにかく、守りの基準を上げていかないと勝負にならない。強がりでも何でもないですが、秋に負けたことによって、じっくりと守備と向き合うことができています。突貫工事をしなくていいのは、夏に向けて大きな意味を持ちます」

「あの負けがあったから」と言える夏になるかは、今後の取り組みにかかっている。「先に言っておきますが、守備の課題がクリアできれば、相当面白いチームになりますよ」

須江監督が考える面白いチームとは？

「その瞬間瞬間に、やりたいことを選択できる野球です。選択肢がいくつもあり、対戦相手や状況、選手の組み合わせによって選ぶことができる。これは、面白いですよ」

２０２１年夏に宮城大会４回戦で負けてからは、甲子園優勝、準優勝と、２年連続で夏のファイナルまで勝ち残った。これから、どんな夏の景色が待っているのか。

敗戦の悔しさを味わうたびに、ひとつずつ課題をクリアしてきた須江監督。２０２３年秋の負けによって、やるべきことがより明確になった。『敗者復活戦』を勝ち上がる準備は着々と整い始めている。

