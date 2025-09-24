「突如として魅力的な存在へ」佐々木朗希が救世主に？　リリーフ陣の不調…

佐々木朗希 最新情報

60日間の故障者リスト（IL）入りしているロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手が、今やメジャー復帰を待望される状況となっている。リリーフ陣の苦戦により、同選手が魅力的な存在に変化したと、米メディア『ドジャース・ウェイ』が報じた。

佐々木は昨オフ、千葉ロッテマリーンズからポスティングシステムを利用してドジャースへ移籍。これまで8試合に先発し1勝1敗、防御率4.72、24奪三振をマークしている。加入前に期待されたほどの実力を発揮できていない中で、右肩のインピンジメント症候群のため長期離脱することになった。現在は傘下3Aオクラホマシティ・コメッツの一員としてマイナーリーグで調整を続けており、最近の好投により評価が高まりつつある。そして、今週中にはメジャーに戻り、リリーフ陣に加わる可能性が浮上していた。

それを踏まえ、同メディアは「ワイルドカード用のロースターにおいて、ブレイク・トレイネン投手に代わるリリーフとして昇格させるのは、もはや悪くない選択肢に見える。以前なら考えられなかったことだ」とし、「ドジャースは残り6試合で佐々木を昇格させ、低いプレッシャーの場面でリリーフ起用してみるべきだろう。その上で、ポストシーズンのロースター入りを検討すべきだ。ただし重要なのは、今のトライネンより悪い選択肢は存在しない、という点である」と伝えている。

