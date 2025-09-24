俳優で歌手の松下洸平が13日、TOKYO FMのラジオ番組『広瀬すずの「よはくじかん」』(毎週土曜15:30～15:55)にゲスト出演。女優の広瀬すずに“驚いた”出来事を明かした。

広瀬すず

映画『遠い山なみの光』で夫婦役を演じた松下洸平と広瀬すず

全国公開中の映画『遠い山なみの光』で、夫婦役を演じた松下と広瀬。松下は、「自分のシーンがないところでも、ときどきモニターですずちゃんの芝居とか所作を見ていて」と明かし、「まあすごい! 所作もそうですし、オムレツとかね」と回顧。特に、広瀬がオムレツを作るシーンが印象に残っているようで、「たぶん、すずちゃんがやってるって気づかない人が多いと思いますよ。それぐらい上手だった」と大絶賛した。

広瀬は、同シーンについて、「昔のフライパンと、昔のマッチで火をつけて。(ガスの)栓を開いてボッとつけるみたいな。そういうのも全部教えてもらって」と述懐。「今のフライパンは性能がすごくいいわけじゃん。昔のフライパンは油の量とかも全然違う」と振り返り、「家にオムレツが何十個もできて。これ誰が食べるん!? って思いながら、毎晩オムレツを食べてた(笑)」と自宅で何度も練習していたことを明かした。

その結果、「家ではきれいにちゅるんってできるようになった」という広瀬。しかし、本番では、少し失敗してしまったようで、「ちょっとミスしてもいけるでしょ? って顔したら、おっけ! って監督が。私の顔に騙されたんじゃない? って思ってた。オムレツに関しては、もうちょっときれいにやりたかった」と苦笑いで吐露。続けて、「洸平くんはよく褒めてくれます。“オムレツ”を」とツッコむと、松下は、「他にも素晴らしいところはありますけど」と慌てて返していた。