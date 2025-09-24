長野県南佐久郡の道の駅八千穂高原は9月25日〜28日、「開駅1周年感謝祭」を開催する。

道の駅八千穂高原

同施設は、"元気の出発点"をコンセプトに、南佐久6町村の玄関口として2024年9月27日にグランドオープン。

期間中は、開駅1周年を記念した大売り出しやガラポン大抽選会、プルーン試食会、期間限定メニュー、こども縁日など様々な企画を実施する。

直売所Bloominでは、「秋の味覚祭り」を開催。プルーンやリンゴ、ブドウをはじめ、栗やサツマイモを使った商品や佐久穂町産リンゴジュースを使用したオリジナルスイーツなどが登場するほか、地域の魅力を発信する特別企画も用意している。

Bloomin売り場

さらに、佐久穂町の酒蔵「黒澤酒造」オリジナルグッズの販売や、同施設のみで取り扱う限定酒の数量限定販売、地元産プルーンの試食会も予定している。

食事処BISTRO8では、26日・27日に特別企画として17:00〜21:00に「夜の『ビストロ祭り』」を実施。飲食(ソフトドリンクは除く)がオール500円で楽しめるほか、屋外イベント広場にて夜限定の屋台風メニューを提供する。

BISTRO8店内

また、2,000円以上を購入した人の中から先着300人に開駅1周年オリジナルデザインの特別記念きっぷをプレゼントするほか、佐久穂町内にある地区をそれぞれモチーフにした限定のキャラクターシールのカプセルトイも登場する。