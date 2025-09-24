ゴンは9月10日、「もらい物の処分」に関する意識調査の結果を発表した。同調査は9月、首都圏在住の20～60代男女500名を対象に、インターネットで実施した。
使っていないもらい物で、正直処分したいものはあるか尋ねたところ、91%が「ある」と回答した。
処分に後ろめたさを感じる理由は、「贈ってくれた人に悪い気がして罪悪感がある」(44.4%)が最も多く、「いつか使うかもと思ってしまう」(18.2%)、「タイミングが分からず先延ばしにしている」(11.3%)と続いた。
掲載日
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
2025年全国名字ランキング発表! 多い名字トップ3は佐藤さん・鈴木さん・高橋さん、少ない名字は?
リスキリングのリアル 第38回 【漫画】50歳オーバーの女性が、筋トレとランニングを開始! 急に運動を始めた理由が切実すぎた
【思ってたんと違う】チンアナゴって、砂の中ではどうなってる? - 意外な姿に「マジかー!」「こうなってるんだ〜面白いなぁ」と4.6万いいね集まる
伝説の相談員が教える幸せになれる老人ホーム探し～マンガでわかる高齢者施設～ 第3回 自宅介護＝娘の役割!? 突然直面した“不仲な母の介護”プレッシャー
【9月23日発売!】ローソン「今週の新商品」5商品まとめてご紹介
働き盛りのビジネスパーソン、加えて転職・結婚・不動産購入・セカンドキャリアなど、ライフステージの節目を迎える様々な局面で確かな情報を必要としている人たちに向けて"実用的で役に立つ"をモットーに、"ポジティブ"で"一歩踏み出したいという意欲を後押しする"コンテンツをお届けします。