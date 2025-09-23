大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間22日、サンフランシスコ・ジャイアンツに1-3で敗れた。両チームは長年のライバルとして知られるが、今オフはトレード市場でも激突する可能性があるかもしれない。米メディア『エッセンシャリースポーツ』が報じた。

両チームが争奪戦を展開すると予想されているのは、シカゴ・カブス所属のカイル・タッカー外野手。今季はここまで133試合、打率.270、22本塁打、73打点といった数字を残している左の強打者だ。

同メディアは「朝鮮ビズがスポーツイラストレイテッドを引用した最近の報道によると、タッカーの移籍先として有力視されているのはニューヨーク・ヤンキース、ドジャース、ジャイアンツ、そして現在の所属チームであるカブスだ。しかし、真のドラマはドジャースとジャイアンツの綱引きにある」と言及。

続けて、「ジャイアンツは大谷やブライス・ハーパー内野手、さらにはザック・グレインキー投手の獲得に失敗したことを忘れていない。それだけで、タッカーは新たなカリフォルニア冷戦の中心人物となり得る。報道では『アナリストらは、ジャイアンツがナショナルリーグ西地区でドジャースを追うため、再び大型補強を行う可能性が高いと指摘している。タッカーがどちらのチームを選ぼうとも、今オフのフリーエージェント（FA）市場で最大の話題になるのは明らかだ』と指摘されている」と記している。

