「負荷をかけている」大谷翔平所属のドジャース、ロバーツ監督が酷使を認…

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、9月に入ってから先発投手陣の調子が上がっている。一方でブルペン陣は不調が続いており、デーブ・ロバーツ監督は先発投手の負担が大きい起用となっていることを認めた。米メディア『ドジャース・ネイション』のゲイブ・スモールソン記者が報じている。

山本由伸投手は今月21イニングを投げ、防御率0.86という驚異的な数字を記録。大谷も5回を無安打に抑える投球を見せたが、その後ブルペン陣が失点して勝利を逃すケースが目立つ。

ロバーツ監督は「我々が投球回数の制限に関して非常に注意を払ってきたのは大谷だけで、他の選手たちについては、負荷をかけている。我々は優勝争いをしているのだ。彼らの健康状態の問題ではない。我々は試合に勝たなければならない」と語っている。

ロバーツ監督の采配についてスモールソン氏は「ブルペンが調子を落としている原因を見つけることは簡単だが、ドジャースが今できることは、これまで成功してきたことを継続することだけだ。ロバーツ監督は先発投手陣が絶好調であることを認識しており、最終目標を見据えてローテーションを推し進めることは理にかなっている」と言及した。

