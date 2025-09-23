◆ ホーム最終戦は黒星を喫すも「あと6試合でしょう？目一杯やってほしい」

日本ハムは23日、楽天と対戦し7－0で敗れた。この日はホーム最終戦だったが、白星で飾ることができないかった。

逆転優勝を狙う中で痛恨の2連敗となった日本ハム。23日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2025』のMC・真中満氏が「打線が3安打で、2試合連続の完封負けとなった。ちょっと打線が元気なくなってしまった」と指摘するも、解説の笘篠賢治氏は「絶対に勝たなければいけない中で、それぞれにプレッシャーを感じていると思う。でも新庄監督の言葉通り、常にプラス思考で考える。あと6試合でしょう？もうプラス思考で考えて、目一杯やってほしい」と指揮官のコメントを踏まえて激励を送った。真中氏も「なかなか監督は、あの気にしないという雰囲気は出せないが、これが選手にはあまりプレッシャーにならなくて、かえって良いのかなと思う」と新庄監督の姿勢を称賛した。

もう1人の解説・五十嵐亮太氏は、優勝争いについて「ソフトバンクが残り試合を勝率5割で行けば、日本ハムは全勝しなければいけないが、この数字は本当に現実的な数字。新庄監督が言ったように、3連勝してソフトバンクが3連敗すればそのまま。だからそこを願いながら一戦一戦戦っていくというだけ」と、逆転優勝への心構えを語った。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2025』