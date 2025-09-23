乃木坂46賀喜遥香「もう4年前だし…（笑）」齋藤飛鳥＆与田祐希と行った“福岡＆佐賀ロケ”を振り返る

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃～）。9月18日（木）の放送では、生徒（リスナー）から寄せられたメッセージを紹介。ここでは、2021年に実施した「日本全国“～坂"駅広告キャンペーン」を振り返りました。

＜リスナーからのメッセージ＞

「私は、今回の『真夏の全国ツアー』で初めて遠征して、福岡公演を2日間とも観に行きました！ ライブ前には、遥香先生が2021年に齋藤飛鳥さん、与田祐希さんとアルバムのキャンペーンで訪れていた湯豆腐のお店にも行ってきました！ そのときのポスターが4年ほど経った今でも貼ってあり、温かさを感じてうれしかったです。最高の思い出をありがとうございました♪」（東京都 20歳）

◆楽しい思い出がいっぱい！

賀喜：懐かしい～！ これは乃木坂46のベストアルバム『Time flies』のリリース記念でおこなわせていただいたポスターキャンペーン企画で、メンバーが、全国各地の“坂”のつく駅に行ってポスターを貼らせていただいたんですけど、私は齋藤飛鳥さん、与田祐希さんと一緒に福岡県と佐賀県に行きました！

“坂”のつく駅もそうですけど、「お腹が空いたから湯豆腐屋さんに行こう！」って立ち寄った湯豆腐屋さんにも貼っていただいたりしました。そのときの写真が（放送後記に）あるんですよ！ 当時、キャンペーンが終わった後に与田さんが「乃木坂LOCKS!」に来てくださって、一緒に写真を見ていた回があるんです♪ 全部懐かしい～！ でも、2021年って怖いな～。もう4年前だし……（笑）。このときは、私も加入して2、3年目くらいだったので、ロケなんですけど、飛鳥さんや与田さんと旅行みたいな気持ちで行けたのが、うれしくて楽しくて“いい思い出だったな”って思います。

放送後記を見てもらったら分かると思うんですけど、（ロケ中に撮った）与田さんと飛鳥さんの写真がいっぱいなんですよ。でも、本物はマジでかわいいから（笑）！ 2日間ぐらいお2人と一緒に行ったんですけど、かわいすぎて目が取れた♡ 本当に楽しい思い出がいっぱいの2日間でした。

