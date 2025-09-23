マンチェスター・シティを率いるジョゼップ・グアルディオラ監督が21日に行われたアーセナル戦で後半の途中から採用した5バックについて言及した。イギリス『BBC』が同指揮官のコメントを伝えている。

プレミアリーグ第5節が21日に行われ、マンチェスター・シティは敵地『エミレーツ・スタジアム』でアーセナルと対戦。9分にアーリング・ハーランドの得点で一歩前に出たが、ガブリエウ・マルティネッリに同点弾を許し、1－1の痛み分けに終わった。

この試合でグアルディオラ監督は68分にフィル・フォーデンに代えてナタン・アケを投入。さらに76分にはハーランドを下げ、MFのニコ・ゴンサレスをピッチに送り込むなどリードを守る抜くために、より守備に意識を置いた采配をした。

グアルディオラ監督は23日に行われた会見でアーセナル戦で5バックを採用した理由について問われると、「我々は昨シーズンに欠けていた多くのものを取り戻し、素晴らしいスピリットを持っている。もちろん、今シーズンずっとアーセナル戦のようなプレーを続けることはできない。そして、それも望んでいない」とコメント。試合状況に応じて柔軟にプレースタイルを使い分けていく姿勢を示した。

また右サイドバックでフル出場を果たしたウズベキスタン代表DFアブドゥコディル・クサノフの成長を称賛。「彼は前線で多くのチャンスを作れるタイプの選手ではないが、彼の視野は信じられないほど広い。ディフェンスは堅実で安定しているし、驚くほどの集中力を持っているね」と語っている。

【動画】白熱のアーセナルvsマンチェスター・シティ



