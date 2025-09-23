ZARD、B'z、爆風スランプ、hitomi、サンボマスター、10-FEET、Superfly…聴くだけで力がみなぎる「パワーソング」TOP10を発表！

ももいろクローバーZのメンバーがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ももいろクローバーZのハッピー・クローバー！TOP10」（毎週日曜 16:00～16:55）。ももクロと全国のリスナーが一緒に作る、選曲テーマ別「オリジナルTOP10チャート」音楽番組です。

9月21日（日）の放送では、「スポーツの秋！ チカラみなぎるパワーソングTOP10」をテーマにしたランキングを発表しました。

＜今週のTOP10＞

「スポーツの秋！ チカラみなぎるパワーソングTOP10」

• 1位：ZARD「負けないで」

• 2位：B'z「ultra soul」

• 3位：爆風スランプ「Runner」

• 4位：ももいろクローバーZ「走れ! -ZZ ver.-」

• 5位：hitomi「LOVE 2000」

• 6位：サンボマスター「できっこないを やらなくちゃ」

• 7位：T-SQUARE「TRUTH」

• 8位：10-FEET「第ゼロ感」

• 9位：影山ヒロノブ「CHA-LA HEAD-CHA-LA」

• 10位：Superfly「タマシイレボリューション」

＜チャート総評＞

イントロマエストロ・藤田太郎さん

今回の「スポーツの秋！ チカラみなぎるパワーソングTOP10」は、3位の爆風スランプ「Runner」、2位のB'z「ultra soul」にもたくさんの票が集まる中、ZARD「負けないで」が接戦の末、僅差で最後まで走り抜け、見事1位を獲得しました。

ランクインした10曲すべてに共通しているのは、力強い疾走感のあるメロディで、一気に視界が広がっていく開放感と、圧倒的な高揚感を感じられる点です。そこに、掛け声やコール＆レスポンスといった一体感を生み出すフレーズや、まっすぐで前向きなメッセージの歌詞が響き渡り、「自分自身を信じて突き進んでいいんだ！」という気持ちを後押ししてくれる曲がそろいました。

あなたの心を動かす、きっかけを作ってくれる曲がそろったTOP10となりました。

次回9月28日（日）の放送テーマは、「聴けば幸せ実感！ ハッピーソングTOP10」です。

