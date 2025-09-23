○ 広島 5 － 0 巨人 ●

＜25回戦・マツダ＞

23日にニッポン放送で放送された広島－巨人（RCCラジオの制作）で解説を務めた安仁屋宗八氏が、プロ初登板した広島ドラフト5位・菊地ハルン（千葉学芸高）について言及した。

身長200センチ、体重115キロの超大型右腕は、ファームで10試合・15回2/3を投げ、13奪三振、防御率2.87の成績を残し、同日にプロ初昇格を果たした。

菊地は5－0の9回にプロ初登板し、先頭の中山礼都を144キロのストレートで中飛、続くリチャードも145キロのストレートで中飛に打ち取り、簡単に2アウトとする。安仁屋氏は「ストライクを取るコントロールはあるんじゃないですかね。ただコーナー、コーナーにつくコントロールは荒そうな感じがするんですけどね」と分析。

最後は増田陸を2ボール2ストライクから146キロのストレートで空振り三振に仕留め、試合を締めた。1回・11球、0被安打、1奪三振、無失点と最高のデビューを飾った。

安仁屋氏は「素晴らしいですよね。結構ストレートも重たそうな感じですもんね。大きいセンターフライを打たれましたけど、ボールが重たいんでしょうね」と褒めていた。

