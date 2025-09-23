大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、ワールドシリーズ連覇を目指してナ・リーグ西地区の首位を保っている。しかし、昨季に引き続き相次ぐ負傷離脱に苦しんでおり、決して順調と言えるシーズンではない。米メディア『USC・アナンバーグ・メディア』のガリー・ワン記者が言及した。

ドジャースは今季、選手をフィールドに留めるのに苦労している。タイラー・グラスノー投手や佐々木朗希投手、トニー・ゴンゾリン投手、ウィル・スミス捕手を含む10名以上の選手が負傷で長期離脱しており、一時は14人の投手が離脱していた。

多くの選手が離脱したため、ドジャースはブルペンとローテーションの調整を余儀なくされ、苦しい起用が続いている。この負傷に加え、ムーキー・ベッツ内野手やフレディ・フリーマン内野手らの不振も重なり、厳しい試合が続いていた。

離脱を繰り返すドジャースの状態についてワン氏は「アレックス・フリーランド内野手やホセ・デ・パウラ外野手など、メジャー経験がほとんどない無名の選手が急遽起用された。ロースターの頻繁な入れ替えは、選手間の連携やチームの一体感に問題を引き起こした」と言及した。

