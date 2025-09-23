大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、ブルペンに故障者や不振選手が相次いでいる。ブレイク・トライネン投手も9月はここまで今一つの投球が続いているが、デーブ・ロバーツ監督は復調を促そうと注文をつけたようだ。米メディア『ドジャースビート』が報じた。

今季のトライネンは故障の影響もあり、日本時間22日時点で29登板、1勝7敗9ホールド2セーブ、防御率5.55といった数字にとどまっている。9月は10登板、1勝5敗2ホールド、防御率10.13とさらに数字が悪化している。

同メディアによると、ロバーツ監督はトライネンの現状について「メカニカルに物事をこなしている時は成績に目を向けるが、ポストシーズンでは競争して自分の仕事をこなすこと以外には何も重要ではなくなる。ブレイクはメカニカルな部分に少し囚われすぎているように思う。時には慣れや競争心など、心の中で何かが引き金となって、勢いに乗って好調になることがある。それが、ブレイクに期待していることだ」と指摘。

続けて、「過去の成績だけでなく、自分が見ているものを信じなければならない。我々は皆、いい試合を2、3試合見せる必要があるし、何よりも自信を見せたい。正直に言うと、今の彼は自信を失っている。私が彼に抱いている自信ほど、彼は自分に自信を抱いていない。重要なのは、その自信を取り戻すことだ」と強調したという。

