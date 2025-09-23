今日の運勢は？ 9月24日（水）12星座占いランキング！ 第1位は蠍座（さそり座）！ あなたの順位は何位？

2025年9月24日（水）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）9月24日（水）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやびさんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は蠍座（さそり座）！ あなたの星座は何位……？明るい話題があなたの元に舞い込みそう。気分が晴れ渡り、仕事もプライベートも充実することでしょう。夜は大切な人たちと食事をすると◎ 今後のことをポジティブに話し合ってみて。おかしいことを、おかしいと言えるなど、スカッとするような出来事がありそう。停滞していた物事もようやく動き出すかも。心に余裕が生まれるので、趣味など好きなことに取り組むのも◎対人運が好調な日。気になる人から誘われるとモチベーションも上がりそう。メイクやファッションなど普段とは違うようなスタイルをするのもアリ。秋や冬に使えるようなアイテムを購入するのも良いでしょう。集中力が高まっているため、仕事や勉強などに熱が入るようです。頑張れば頑張るほど、身につくような感覚もあり、一気に進みそう。そんなあなたを見て、周りの人のやる気までアップ。忙しい1日になりそうですが、やりがいもあって楽しめそうです。身近な人と接するときに、相手の気持ちなどが伝わってくるため、サポートしてあげることもできそう。感謝されると、やってよかったと思えるようです。日常のなかに楽しみを見つけられる日。近所を散歩していると、新たな出会いなどある予感。時間があれば部屋や庭の掃除などすると良いかも。細かいところまで片付けばさらに心も晴れやかに。用事などはなるべく早く済ませて、好きなことができる時間を作ると◎ 友人や恋人とでかけるなど夜は楽しめることを用意してみて。気持ちが乗らないときは、部屋の空気を入れ替えてみると良いかも。お金の使いすぎに気をつけましょう。気分が良いとついつい物を買ってしまいそう。購入前にはそれが本当に必要なものなのか、よく考えてみると◎ 読書や映画鑑賞などで感性を豊かにすると運気アップ！今日は、気分転換をすることを心がけて。好きな人や友人と楽しむ時間を持ちましょう。悩みなどがあるとしても、一度考えることをストップして頭のなかを空っぽにしてみると良いでしょう。なんだか、派手なことがしたくなるようです。そのため、ちょっぴりわがままになってしまうかも。一緒に過ごす相手の意見も尊重するようにしましょう。今日は、決断は控えたほうが吉。1人になれる時間を大切にしてみて。他人から根掘り葉掘り聞かれると、いつも以上に疲れてしまうかも。好きな音楽などを聴きながら、ぼーっとしてみましょう。新たな感覚に気づけてスッキリするようです。日中は、にぎやかな場所で自分らしく振る舞うことができるようです。サービス精神も旺盛で周囲を盛り上げるような場面もありそう。夜は頑張った自分にご褒美を。マッサージなどで疲れを癒やして。小さなことでもコツコツと積み重ねていくようにしましょう。すぐに結果につながらなくても投げ出さない、その意志や情熱が道を切り開いていくようです。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。