［連載］SUPER FILM presents｜F1 Rd.11 Austria GP 2025

「美しく儚い」を作画テーマとするRyoma Kashiwagi | SUPER FILM が切り取るモータースポーツの一瞬を、連載でお届けする。

27 - 29 Jun 2025

Red Bull Ring Grand Prix Circuit - Spielberg

Circuit length : 4.318 km / 71 Laps

Race distance : 306.452 km

Lap record : Carlos SAINZ / 2020

F1屈指のハイスピードコース、レッドブルリンク。

晴天に恵まれ、気温・路面温度ともとても高い中で71ラップの決勝は幕を開ける。

フロントローはマクラーレンとフェラーリ。ランド・ノリスとシャルル・ルクレールが並び、それぞれの後ろにチームメイトが並ぶという布陣。フォーメーションラップでウィリアムズのカルロス・サインツがスタートできずにピットスタートとなる。このトラブルにより隊列は再度仕切り直しとなる。

ピットロード出口にマシンを停めてスタートを待つ体制に入ったサインツだかまたしても不運が襲う。今度は両方のリヤブレーキから炎が上がってしまい、なんとレースが始まる前に戦列を離れることに。

再度フォーメーションが延期され15分遅れでレースは始まる。シグナルがグリーンへと変わる瞬間までフェラーリは2位を確保していたが、丘を駆け上がる頃にはオスカー・ピアストリにそのポジションを奪われてしまい、早くもマクラーレンの1-2を許してしまう。

ターン2を全開で駆け抜ける20台、続くターン3で早くも上位勢にアクシデントが発生。メルセデスのキミ・アントネッリとレッドブルのマックス・フェルスタッペンが絡み、2台ともリタイアに。1周目を待たずしてセーフティーカーの導入となる。

その後もターン3では中段から後方グループで攻防が繰り広げられるが、2台のマクラーレンは違う次元の速さで周回を重ねていく。フェラーリ勢も悪いペースではないが徐々に引き離される展開に。

序盤はピアストリがちょっかいをかけるがノリスを抜き去るには至らない。しかしながらここ数戦、勢いのあるのはオーストラリア人の方だ。

17周目、アレックス・アルボンがピットでリタイア。ウィリアムズにとって幸いだったのは2台がガレージ近くで帰り支度を始められたことだけだ。

最初のピットストップは20周目、トップのノリスがハードタイヤに。25周目にはピアストリも同じくハードでピットアウト。31周目のターン4でのアルピーヌのフランコ・コラピントとの接触によりレッドブルの角田裕毅に10秒のペナルティが言い渡される。

ピアストリやノリス、フェラーリのルイス・ハミルトンなどそこかしこでオーバシュートが見られるも問題なくコースに復帰、レースは終盤に差し掛かる。

終始他者を寄せ付けなかったマクラーレンがそのまま1-2フィニッシュを飾り、2台のフェラーリが続いた。また5位にはメルセデスのジョージ・ラッセルが入るという常識的な結果に。

緑×緑（アストンマーティンのフェルナンド・アロンソとザウバー、ガブリエル・ボルトレート）の7位争いの攻防が、橙の観客に彩られたレッドブルリンクにアクセントを与えたレースとなった。

Entry List

#1 Max Verstappen / RED BULL RACING / Red Bull RB21 / Honda RBPT H003

#4 Lando Norris / McLAREN / McLaren MCL39 / Mercedes F1 M16 E Performance

#5 Gabriel Bortoleto / SAUBER / Sauber C45 / Ferrari 066/12

#6 Isack Hadjar / RACING BULLS / Racing Bulls VCARB 02 / Honda RBPT H002

#10 Pierre Gasly / ALPINE / Alpine A525 / Renault E-Tech RE25

#12 Andrea Kimi Antonelli / MERCEDES / Mercedes F1 W16 E Performance / Mercedes F1 M16 E Performance

#14 Fernando Alonso / ASTON MARTIN RACING / Aston Martin AMR25 / Mercedes F1 M16 E Performance

#16 Charles Leclerc / FERRARI / Ferrari SF-25 / Ferrari 066/12

#18 Lance Stroll / ASTON MARTIN RACING / Aston Martin AMR25 / Mercedes F1 M16 E Performance

#22 Yuki Tsunoda / RED BULL RACING / Red Bull RB21 / Honda RBPT H003

#23 Alex Albon / WILLIAMS / Williams FW47 / Mercedes F1 M16 E Performance

#27 Nico Hulkenberg / SAUBER / Sauber C45 / Ferrari 066/12

#30 Liam Lawson / RACING BULLS / Racing Bulls VCARB 02 / Honda RBPT H002

#31 Esteban Ocon / HAAS F1 TEAM / Haas VF-25 / Ferrari 066/12

#43 Franco Colapinto / ALPINE / Alpine A525 / Renault E-Tech RE25

#44 Lewis Hamilton / FERRARI / Ferrari SF-25 / Ferrari 066/12

#55 Carlos Sainz / WILLIAMS / Williams FW47 / Mercedes F1 M16 E Performance

#63 George Russell / MERCEDES / Mercedes F1 W16 E Performance / Mercedes F1 M16 E Performance

#81 Oscar Piastri / McLAREN / McLaren MCL39 / Mercedes F1 M16 E Performance

#87 Oliver Bearman / HAAS F1 TEAM / Haas VF-25 / Ferrari 066/12

RACE

1. Lando Norrisi / McLaren-Mercedes / 70 Laps / 1:23'47.693 / 216.737 km/h

2. Oscar Piastri / McLaren-Mercedes / 70 Laps / 1:23'50.388 / 216.621 km/h

3. Charles Leclerc / Ferrari / 70 Laps / 1:24'07.513 / 215.886 km/h

4. Lewis Hamilton / Ferrari / 70 Laps / 1:24'16.713 / 215.493 km/h

5. George Russell / Mercedes / 70 Laps / 1:24'50.089 / 214.080 km/h

6. Liam Lawson / RACING BULLS-Honda / 70 Laps / 1:24'55.447 / 213.855 km/h

7. Fernando Alonso / Aston Martin-Mercedes / 69 Laps / 1:23'49.130 / 213.579 km/h

8. Gabriel Bortoleto / Sauber-Ferrari / 69 Laps / 1:23'49.645 / 213.557 km/h

9. Nico Hulkenberg / Sauber-Ferrar / 69 Laps / 1:23'55.413 / 213.312 km/h

10. Esteban Ocon / Haas-Ferrari / 69 Laps / 1:23'57.679 / 213.216 km/h

11. Oliver Bearman / Haas-Ferrari / 69 Laps / 1:24'12.547 / 212.589 km/h

12. Isack Hadjar / RACING BULLS-Honda / 69 Laps / 1:24'15.650 / 212.458 km/h

13. Pierre Gasly / Alpine-Renault / 69 Laps / 1:24'20.748 / 212.244 km/h

14. Lance Stroll /Aston Martin-Mercedes / 69 Laps / 1:24'22.155 / 212.185 km/h

15. Franco Colapinto / Alpine-Renault / 69 Laps / 1:24'30.385 / 211.841 km/h

16.Yuki Tsunoda / Red BullRacing-Redbull / 68 Laps / 1:23'50.672 / 210.418 km/h

DNF. Alex Albon / Williams-Mercedes / 17 Laps

DNF. Max Verstappen / Red BullRacing-Redbull / 0 Laps

DNF. Andrea Kimi Antonelli / Mercedes / 0 Laps

DNF. Carlos Sainz / Williams-Mercedes / 0 Laps

Fastest Lap

Oscar Piastri / McLaren-Mercedes / 59 Laps / 1'07.924 / 229.279 km/h

a Ryoma Kashiwagi film | 2025

RED KOMODO X | LEICA Apo-Summicron M50mm, Elmarit M90mm

Supported

by

RED DIGITAL CINEMA | Exascend