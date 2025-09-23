大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間22日、サンフランシスコ・ジャイアンツと戦い1-3で敗れた。この試合ではミゲル・ロハス内野手が二塁のスタメンを務めたが、今季はこのまま二塁スタメンが増えていくことになるかもしれない。米メディア『ロトワイヤー』が報じた。

今季のドジャースはトミー・エドマン外野手やキム・ヘソン内野手がスタメン二塁手として起用されていたが、キムは左肩の故障から復帰した9月初旬から出場機会が激減。同月中旬に右足首故障から戻ってきたエドマンも打撃不振が続いている状況だ。

同メディアは「ロハスは5試合で4度目の二塁手起用となった。故障者リスト（IL）から復帰後に打率.207と低迷するエドマンに代わり、ドジャースの二塁手として第一候補になる資格を示している。エドマンと同じ期間で、ロハスは打率.333、出塁率.400、長打率.519、本塁打を含む長打3本、3四球、2盗塁をマークしている」と言及している。

ドジャースのレギュラーシーズンは残り6試合だが、その後に待つポストシーズンも含め、チームはロハスに助けを求めていくことになりそうだ。

