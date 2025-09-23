宮崎県国富町(くにとみちょう)は、まちなかに古墳や史跡が点在し、歴史と文化が息づく情緒豊かなまち。

清流本庄川を中心に広がる自然が、四季折々に豊かな表情を見せてくれるほか、温暖な気候の中、果物や野菜、米、肉牛などの農業が盛んです。

今回紹介するのは、国富町の一大イベント「国富町総合町民祭」。商工会やJA関連の出店で、例年町内の人口以上の来場者数で大賑わいなのだとか!

本稿では、マイナビふるさと納税担当者が気になったイベントと、ふるさと納税返礼品を紹介していきます。

今回は、国富町のイベント「第42回国富町総合町民祭」の詳細、返礼品などについて調べてみました!

今年はあのキャラクターも! 「第42回国富町総合町民祭」について

第42回国富町総合町民祭

・開催日時：2025年10月18日(土)、19日(日)

・開催場所：国富町運動公園、国富町武道館など

・アクセス：宮交バス綾線「国富待合所」下車徒歩5分

※公共交通機関の最新の運行情報・運休情報につきましては、各社のホームページ等をご確認ください。

国富町・国富町商工会・JA宮崎中央地区本部の共催で行われる地域最大のイベント「国富町総合町民祭」は、今年で42回目を迎えます。

多彩な出店のほか、子どもフェスタや市内中学校の合同演奏、お笑いライブ、国富町出身で国富町ふるさと大使でもある新世代の演歌歌手・二見颯一さんのステージなど、バラエティに富んだ催しも魅力!

九州地方で行われる上棟式で、建物の屋根から餅や小銭をまいて災いを払い、近隣住民へ感謝の気持ちを伝える伝統的な儀式「せんぐまき」なども実施されるそうです。

また、今年はあの国民的キャラクターのショーも! 10月18日(土)の11時30分と15時から行われます。

自治体からのメッセージ

「国が富む町」国富町で行われる一大イベント。国富町出身の二見颯一さんをはじめ、県内出身のお笑い芸人など多数ステージ出演されます。国富町から全国を目標に邁進してまいりますので、ふるさと納税などを通してまちを応援していただけますと幸いです。

国富町のふるさと納税返礼品について

国富町の寄附件数の5割以上を占める鶏の炭火焼きの中でも特に人気を誇る「鶏もも炭火焼」、和牛のオリンピックと言われる全国和牛能力共進会で、4大会連続最高賞「内閣総理大臣賞」を受賞した「宮崎牛」を紹介します。どちらも国富町の中で人気の返礼品なのだとか!

鶏もも炭火焼(選べる1～30P)

・提供事業者：有限会社 市場食鳥

・内容量：50g(50g×1パック)～

・寄附金額：2,000円～

こだわりの職人手焼きで、塩のみのシンプルな味付けで香料、保存料不使用。塩で最大限引き出した鶏肉の旨みと炭の香りが口の中いっぱいに広がります。おつまみはもちろん、おかずにもピッタリ!

宮崎牛赤身(ウデorモモ)スライス

・提供事業者：株式会社ミヤチク 宮崎加工センター

・内容量：宮崎牛赤身(ウデorモモ)スライス1パック600g～

・寄附金額：1万6,000円～

「宮崎牛」モモ肉、ウデ肉のスライスです。脂肪の少ない赤身肉ですが、旨み成分が多く、味はとても濃厚。きめ細やかでしっとりとした肉質ですが、食べ応えがあり、噛めば噛むほど上質な香りと旨みがあふれます。すき焼きやしゃぶしゃぶなどにおすすめとのこと。

今回は宮崎県国富町のイベント「第42回国富町総合町民祭」と、人気の返礼品を紹介しました。出店や催しで盛り上がる国富町の一大イベントです。10月18日は17時30分～19時30分にナイトステージも開催されるのだそう。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。

ライター：マイナビふるさと納税担当者