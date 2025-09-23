マンチェスター・シティに所属するイタリア代表GKジャンルイジ・ドンナルンマが、年間最優秀GKに贈られるヤシン・トロフィーを受賞した喜びを口にした。22日、クラブ公式サイトが伝えている。

今夏にマンチェスター・シティに加入したドンナルンマは、昨季はパリ・サンジェルマン（PSG）で公式戦47試合に出場し、トロフィー・デ・シャンピオン（国内スーパーカップ）、リーグ・アン（国内リーグ）、クープ・ド・フランス（国内カップ）の国内タイトルに加え、チャンピオンズリーグ（CL）初制覇という4冠達成に貢献した。

2021年にもヤシン・トロフィー賞を受賞していたことから、今回が4年ぶり2度目の同賞受賞となったドンナルンマは「キャリアで2度目のヤシン・トロフィー受賞は、とても光栄なことだ」と喜びを口にした。

「これはチームゲームだけど、すべてのゴールキーパーが獲得を夢見る個人的な賞だから、選考委員会に選んでもらったことをとても嬉しく思う。世界には素晴らしいゴールキーパーがたくさんいるので、この受賞は僕にとってとても特別なことだ」

「昨年のパフォーマンスと獲得したトロフィーについては満足しているけど、まだまだ成長できると確信している。それがマンチェスター・シティへの移籍を選んだ大きな理由だ。今はペップ・グアルディオラ監督と彼のスタッフとともに自分のプレーをさらに磨いて、新しいチームのさらなる成功に貢献することに完全に集中している」