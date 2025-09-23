ステップワゴン用の車種別サイドカメラキットが登場！｜データシステム｜

左サイドの死角をモニターに映し出して安全運転をサポートする、データシステムの車種別サイドカメラキットにホンダ ステップワゴン用が発売した。価格は2万3980円。

【画像】これが見た目すっきりで機能性を高める車種別サイドカメラだ

“車種別”と銘打つとおり、カメラカバーを車種専用に設計することで、目立たずスマートな取り付けを実現するのが特徴で、同社が人気モデルを中心に展開する安全運転サポートアイテムだ。

高感度スーパーCMOSセンサーを採用した小型カメラを搭載し、死角となる左前タイヤ付近を、モニター上（カーナビもしくは別売りのスーパースリムモニター〈SSM-W5.0Ⅱ〉と接続）で確認できるようになり、左折時や路肩、壁際への幅寄せ、縦列駐車などでの安全確認をサポートする。

ミラーベースに取り付けるので、ミラー本体（鏡面）を折り畳んでもカメラ位置は移動せず、映像をそのまま見られるのがポイント。

今回発売するホンダ ステップワゴン用は、専用カメラカバーと角度調整式カメラがセットになったSCK-200S3K〈保安基準適合品〉を用意する。

角度調整式カメラを採用することによって、取り付け後でも最適なアングルに調整可能で、ローダウンやリフトアップなどカスタマイズによる車高変更にも対応できる。

［製品概要］

・製品名：車種別サイドカメラキット

・品番：SCK-200S3K

・価格：2万3980円

・適合車種：ホンダ ステップワゴン…型式：RP6、7、8型 年式：2022年5月〜

・発売日：2025年9月3日

〈文＝ドライバーWeb編集部〉

■問い合わせ先

データシステム

https://www.datasystem.co.jp