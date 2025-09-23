クラシック・メルセデス2台のタイヤ交換｜『Octane』UKスタッフの愛車日記

『Octane』UKスタッフによる愛車レポート。今回は、メルセデス・ベンツの1967年230と1982年500SLを所有するマッシモのタイヤ交換にまつわる話題をお届けする。

【画像】クラシック・メルセデス2台にクラシックなミシュランタイヤを装着（写真4点）

あらゆる芸術家には、時代というものがある。ピカソにもゴッホにも、「青の時代」があった。ならば、クラシックカーにも時代があってもおかしくはない。2025年の春、我が家の車たちは「タイヤの時代」を迎えた。メルセデスの2台が、共に新しい”靴”を必要としていたのだ。実は昨年10月に、トリノのムッソ・ゴンメ社に注文を入れてあった（「ボローニャ・オート・モト・デポカ」での展示会割引を利用して）。イタリアで、レース用以外のクラシックカーのタイヤが必要ならココがおすすめだ。割引が受けられただけでなく、2025年1月の値上げも回避できたので、賢明な決断だったと言えよう。

タイヤ交換が遅れたのは、私のせいだった。冬になる前は忙しすぎたし、冬の間は道路に塩が撒かれていたからだ。というわけで、冬眠から目覚めた車たちの最初の目的地はトリノだった。今回タイヤ交換が必要になった理由が、経年劣化ではなく摩耗のためだったことは私の自慢でもある。500SLのミシュラン205/70 VR14では、10年間で17,112km走行した。走行距離自体は大して多くはないものの、「モデナ・チェント・オーレ」のクラシックラリーを4回分と、イタリア随一の美しいサーキットでの走行も含む実績だ。230は、16年間で34,814kmを走った。新品のミシュランZX 6.40-7.00 SR13を4本装着し、さらに新品のミシュラン製インナーチューブにそれぞれ交換した。

230がこれまで履いていたタイヤセットは、この車のレストア中に装着されたものだ。1934年から営業を続ける、この家族経営のムッソ・ゴメ社の現オーナーであるリノ氏の父、故リノ氏によって取り付けられた。そう思うと感慨もひとしおだ。

クラシックなミシュランタイヤ2セット分は決して安くはないが、私の2台の車はどちらも、新車時にまさにこのタイヤを装着して納車された。このブランドを選ぶことに常に安心感を抱いてきたし、クラシック用プログラムにこの2サイズが含まれていることは、非常にありがたい。

私自身も、ミシュランには個人的な思い入れがある。家業を率いた故エドゥアール・ミシュラン氏と、2005年に偶然出会う機会があったからだ。その時、彼は私にこう語った。自身の最大の功績のひとつは、取締役会を説得してクラシックカー用のプログラムを立ち上げたことだ、と。それは単なる収益源ではなく、企業史への貢献であり、世界中のクラシックカー収集家への賛辞としての取り組みだった。そして私は、彼が正しかったと証明する手助けができたことを嬉しく思っている！

文：Massimo Delbò