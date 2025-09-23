山崎怜奈 新しくできた商業施設「ニュウマン高輪」に興味津々「新しいビルの匂いを感じたい願望があります（笑）」

山崎怜奈（れなち）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。（ダレハナ）」（毎週月曜～木曜13:00～14:55）。9月15日（月・祝）の放送では、リスナーに3連休の思い出をオノマトペで表現してもらいました。

世の中をザワザワさせているニュース“ザワニュー”のなかから気になるものをピックアップする「スピークアップ」。この日は“ざわざわ？ ふわふわ？ だらだら？ 3連休オノマトペ！” というテーマでリスナーからメッセージを募集しました。ここでは、その一部を紹介します。

◆東京に住んで10年、初めての…

＜リスナーからのメッセージ＞

「僕のオノマトペは“ブウォンブウォン”。東京に住んで10年ほど経ちますが、初めて『はとバスツアー』に参加しました。都内をグルッと巡る2時間半ほどのコースでしたが、天井がないバスで走る首都高速は圧巻で、風もすごく入ってきますし、ちょっとしたジェットコースターぐらいの刺激がありました。東京に住んでいるとなかなか興味が出ないかもしれませんが、改めて東京をグルグル回るのも楽しかったです」

このメッセージに、れなちは「確かに首都高を屋根のないバスで走ったことない！ バスから見下ろす東京って、普段と視点が違うからきっと面白いですよね〜」と興味を示していました。

◆のんびりじゃないけど“ダラダラ”

＜リスナーからのメッセージ＞

「ドライブがてらラーメン屋さんに行ったら想像以上に混んでいて、1時間ぐらい太陽の日差しのなかで待ちました。そして、熱いラーメンでさらに汗をかき、汗“ダラダラ”状態で店を出ました」

これには「なんで、そんなに暑いなか外に並ぼうと思ったんだろう（笑）!?」と不思議に思うれなちでした。

◆れなちが新しいビルが好きな理由

＜リスナーからのメッセージ＞

「我が家の目と鼻の先にオープンした、高輪ゲートウェイシティの新商業施設『NEWoMan TAKANAWA（ニュウマン高輪）』を“ブラブラ・プラプラ”と散策してきました。大きな本屋さんが入ったのはとてもうれしい！」

「（NEWoMan TAKANAWAは）まだ行ってないけど、行きたいなと思っています！」とれなち。続けて「やっぱり、新しい施設は面白いですよね。どういう（店舗の）ラインナップなのか気になりますし、どういうお客さんが来ているのかを見たり、新しいビルの匂いを感じたい願望があります（笑）」と理由を明かしていました。

◆ドキドキのリスナー、れなちもキュンキュン

＜リスナーからのメッセージ＞

「僕は昨日、同じサークルの後輩の女の子とダーツに行ってきました。もともと彼女がダーツに興味を持っていたらしく、彼女のなかでは一緒に行きやすい人として僕を指名してくれたみたいです。一緒に時間を過ごすなかで価値観が似ているところもあり、彼女のことをとても気になり始めました。来月に映画を観に行く約束をしたので、とても“ドキドキ”しています！」

このメッセージに「ダーツに行って、今度は映画デート！ いいですね〜。ぜひ楽しんでくださいね！」とキュンキュンするれなちでした。

