バルセロナ・フェミニ（バルセロナ女子チーム）に所属するスペイン女子代表MFアイタナ・ボンマティが女子バロンドールを受賞した感謝を語った。イギリスメディア『BBC』が伝えている。

ボンマティは昨シーズン、58試合に出場して20得点16アシストを記録。バルセロナの国内3冠に貢献し、3年連続3度目となる女子バロンドール（バロンドール・フェミニン）受賞を果たした。なお、同賞を3年連続で受賞した史上初の選手となっている。

壇上で元スペイン代表MFアンドレス・イニエスタ氏からトロフィーを受け取ったボンマティは、受賞後のスピーチで「3年連続で受賞できたけど、まだ信じられない。信じられないほど素晴らしい。3度受賞することができてフランス・フットボールには感謝している」と喜びを口にした。

「本当に誰にでも受賞する可能性があったと思う。もし、共有できるのであれば、共有したい。今年は非常にレベルの高い1年だったと思うし、特にチームメイトは素晴らしい1年を過ごしたと思う」

「そして、シャビと並んで幼い頃からのアイドルの1人であるアンドレス・イニエスタからこのトロフィーを受け取ることができたのも嬉しい。彼らからサッカーを学んだ。今でも彼らが教えてくれたことすべてに感謝している。サッカー界で彼らがしてくれたすべてのことに感謝している。バルセロナにはすべての恩義がある。ここは私の人生のクラブであり、これからもずっとこのバッジを身に付けていきたいと思っている」