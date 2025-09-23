大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間22日、サンフランシスコ・ジャイアンツと戦い1-3で敗れた。先発を務めたエメ・シーハン投手は試合終盤まで好投を見せるも白星は得られなかったが、デーブ・ロバーツ監督の評価はグッと高まったようだ。米公式サイト『MLB.com』が報じた。

同戦のシーハンは7回84球を投げ無失点、被安打1、与死球2、10奪三振と好投。7回裏に打線が1点を先制したことで勝利投手の権利を得たが、8回にブレイク・トライネン投手が3失点を喫したため今季7勝目とはならなかった。

同サイトは、ロバーツ監督がこの日の投球も含め「彼は確かに自信を深めた。投球フォーム、投球の質、今年は素晴らしい出来だ。彼はポストシーズンで何らかの形でチームに影響を与えてくれるだろう」とシーハンを称賛していることを紹介。

続けて、「彼は先発6番手であるため、ポストシーズンではリリーフとして起用される可能性が高い。結局のところ、ドジャースが彼を最も必要としているのはそこなのかもしれない。レギュラーシーズン最終週を迎え、チームはポストシーズンのブルペンで誰を信頼できるかを見極めようとしている。ロバーツ監督は、シーハンなら『絶対に』信頼できると語った」と記している。

