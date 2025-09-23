「今後一つも落とせない」千賀滉大らメッツが大ピンチ！？　プレーオフの…

千賀滉大 最新情報

千賀滉大投手が所属するニューヨーク・メッツが瀬戸際に立たされた。ナ・リーグ最後のワイルドカード枠を巡って戦っているが、同球団は追う展開となったことで、不利な状況となっている。米メディア『メッツ・マライズド・オンライン』が報じた。

メッツは21日（日本時間22日）に行われたワシントン・ナショナルズ戦に敗れ、80勝76敗でナ・リーグ東地区2位となっている。その結果、ナ・リーグ中地区3位のシンシナティ・レッズと勝敗数で並んだが、タイブレーク権により、実質的には圏外へと押し出された格好となった。さらに、アリゾナ・ダイヤモンドバックスが1ゲーム差（79勝77敗）に迫り、サンフランシスコ・ジャイアンツ（77勝79敗）、セントルイス・カージナルス（76勝80敗）、マイアミ・マーリンズ（76勝80敗）にもまだ可能性は残されている。メッツは直近15試合で11敗を喫しており、勢いでも他球団に劣っている状態だ。

それを踏まえ、同メディアはタイトルに「メッツは自らの運命をコントロールできなくなった」とつけ、「順位表以上に深刻なのは細部のプレーだ。内野ゴロの処理ミスや外野のエラーが、これまで多くの試合を落とす要因となった。今後は一つも許されない」と伝えている。

