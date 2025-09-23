福岡県八女市(やめし)は、九州最大の河川である筑後川と矢部川の清流に挟まれた筑後平野南部に位置し、季節ごとに美しい姿を見せる自然を愛でる行事や、長い歴史を持つ伝統行事など、自然と歴史を重んじるまち。

肥沃な土壌と豊富な伏流水に恵まれた土地を有し、良質な農産物を育んでいます。

今回紹介するのは、八女市を東西に貫く国道442号の東の玄関口のおもてなしの場「八女市矢部地区観光物産交流施設『杣(そま)のさと』」。地域ならではの商品を取り扱っている売店やレストランがあり、まちの味覚を堪能できる施設です。

本稿では、マイナビふるさと納税担当者が、気になった観光スポットとふるさと納税返礼品を紹介していきます。

今回は、八女市の観光スポット「八女市矢部地区観光物産交流施設『杣のさと』」と、返礼品について詳しくしらべてみました!

東の玄関口のおもてなしの場! 八女市矢部地区観光物産交流施設「杣のさと」について

杣のさと

・福岡県八女市矢部村矢部3277-1

・アクセス：国道442号沿い

・駐車場：普通自動車19台、大型バス乗降場1台

東の玄関口のおもてなしの場として、「であい、ふれあい、杣に魅せられる里」がテーマの観光物産交流施設「杣のさと」。観光案内をはじめ、特産物販売、飲食スペース、多目的ルームがあり、地元の人々と訪れた人々を結ぶ交流の場となっています。

物販スペースでは、矢部地区の農産物や加工品などの特産品を中心に、八女産のお土産などを販売。特に「八女ブルワリー」で醸造される地元のクラフトビールは、八女茶など地域の特産品を取り入れており、さまざまな種類が揃っています。

併設のレストランでは、地域の特産品を使った料理を堪能できます。店で手打ちした太くて短い麺と、3時間かけて煮込んだ鶏ガラを使用したスープが特徴の「やべ将軍そば」や、矢部村で収穫された旨み高い椎茸をスパイシーなカレーで煮込んだ「そまりあんカレー」など、地元の食材を活かしたメニューで地域の味覚を味わえます。

自治体からのメッセージ

「杣のさと」は、地元の方はもちろん、観光客の方々にも親しまれる交流の場。特産品が並ぶ売店は見るだけでも楽しく、その後の食事と合わせて、八女市の魅力を五感で体験できる素晴らしいスポットです。八女市を訪れた際は、ぜひ立ち寄ってみてはいかがでしょうか。

八女市のふるさと納税返礼品について

「杣のさと」でも販売されているクラフトビールと、日本酒定期便を紹介します。どちらも八女市の中で人気を誇る返礼品なのだそう。

八女ブルワリー クラフト味わいセット

・提供事業者：カワグチサプライズ株式会社

・福岡県八女市津江290-1

・内容量：4種6本入り(各330ml)(ピルスナー(アルコール度数4.5％ IBU23)2本、ぶどうIPA(アルコール度数5.0％)2本、深蒸しIPA(アルコール度数6.0％)1本、ブラック(アルコール度数5.0％)1本

・寄附金額：1万6,000円

1998年よりクラフトビールの製造販売を行う「八女ブルワリー」の、自然豊かな八女の地で醸造されたクラフトビールです。地元特産の八女茶を使用した「ピルスナー」、福岡県産ぶどうを使用した「ぶどうIPA」、強い柑橘系ホップの香りと心地よい苦みが特徴の「深蒸しIPA」、ロースト麦芽の香ばしさと豊かなコクが心地良く、のどごしが飲みやすい「ブラック」の4種。

【頒布会3回】繁桝の秘蔵酒を楽しむ会(10月・12月・2月発送)

・提供事業者：カワグチサプライズ株式会社

・福岡県八女市津江290-1

・内容量：第1回頒布は10月(大吟醸壱火「山田錦」720ml、熟成大吟醸「山田錦」720ml)、第2回頒布は12月(純米大吟醸 突き破精麹(つきはぜこうじ)720ml、純米大吟醸 総破精麹(そうはぜこうじ)720ml、第3回頒布は2月(大吟醸しずく搾り生々720ml)

・寄附金額：4万5,000円

一般には販売されていない、本返礼品専用の日本酒が定期便で届きます。一度(壱火)だけで熱処理を止めた大吟醸と、通常より時間をかけて熟成させた大吟醸の飲み比べや、それぞれ異なる麹で仕込んだ純米大吟醸、酒袋から滴り落ちる「しずく」だけを集めた珠玉のお酒を楽しめます。

今回は福岡県八女市の観光スポット「八女市矢部地区観光物産交流施設『杣のさと』」と、返礼品を紹介しました。矢部地域産の農産物を中心に八女産の加工品、お土産品など地域ならではの特産品、クラフトビールが購入できるお店や、地域ならではの食材を使ったメニューを堪能できるレストランを楽しめる観光物産交流施設です。「八女茶」を使用した濃厚な抹茶スムージーも! まちの味覚を思う存分味わえます。気になった人は、ぜひ一度チェックしてみてください。

ライター：マイナビふるさと納税担当者