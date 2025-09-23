17日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイター ヤクルト－巨人』で解説を務めた野村弘樹氏が、巨人・岸田行倫について言及した。

野村氏は「勝負強さも見せていますし、打つだけでなく、リード面でも頑張っていますよね」と評価。

岸田は昨季正捕手の座を掴みかけたかのように見えたが、今季はソフトバンクからFA加入した甲斐拓也が序盤レギュラーで出場していたため、出場機会が減少。それでも、オールスター明けは、スタメンでの出場機会を大幅に増やしている。

（ニッポン放送ショウアップナイター）