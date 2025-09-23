2025年のバロンドール授賞式が22日に行われ、各賞の受賞者が発表された。

2024-25シーズンの最優秀選手に贈られる「バロンドール」は、パリ・サンジェルマン（PSG）の4冠達成の原動力となったフランス代表FWウスマン・デンベレが受賞。惜しくも2位となったバルセロナのスペイン代表FWラミン・ヤマルが、21歳以下の最優秀選手に与えられる「コパ・トロフィー」に2年連続で選出された。

その他にも、バロンドールのランキングで9位に入ったイタリア代表GKジャンルイジ・ドンナルンマ（PSG→マンチェスター・シティ）が最優秀GKに贈られる「ヤシン・トロフィー」を4年ぶりに受賞。最優秀監督賞にあたる「ヨハン・クライフ・トロフィー」は、PSGのルイス・エンリケ監督が受賞し、最優秀クラブにも4冠を達成したPSGが選ばれた。

そして、2021年に創設された所属クラブと代表チームの合計得点数が最多だった選手に贈られる「ゲルト・ミュラー・トロフィー」は、クラブ（54得点）と代表（9得点）で63得点を記録し、スポルティングからアーセナルへのステップアップを果たしたスウェーデン代表FWヴィクトル・ギェケレシュが受賞している。

また、女子のバロンドールでは、バルセロナのスペイン代表MFアイタナ・ボンマティが3年連続3度目の受賞を果たし、同じくバルセロナのスペイン代表FWヴィッキー・ロペスがコパ・トロフィーを受賞した。

各賞の受賞者は以下の通り。

■バロンドール（男子）

1位 ウスマン・デンベレ（フランス／パリSG）

2位 ラミン・ヤマル（スペイン／バルセロナ）

3位 ヴィティーニャ（ポルトガル／PSG）

■バロンドール（女子）

1位 アイタナ・ボンマティ（スペイン／バルセロナ）

2位 マリオナ・カルデンテイ（スペイン／アーセナル）

3位 アレッシア・ルッソ（イングランド／アーセナル）

■コパ・トロフィー（男子）

1位 ラミン・ヤマル（スペイン／バルセロナ）

2位 デジレ・ドゥエ（フランス／パリSG）

3位 ジョアン・ネヴェス（ポルトガル／パリSG）

■コパ・トロフィー（女子）

1位 ヴィッキー・ロペス（スペイン／バルセロナ）

2位 リンダ・カイセド（コロンビア／レアル・マドリード）

3位 ヴィーケ・カプテイン（オランダ／チェルシー）

■ヤシン・トロフィー（男子）

1位 ジャンルイジ・ドンナルンマ（イタリア／パリSG→マンチェスター・シティ）

2位 アリソン・ベッカー（ブラジル／リヴァプール）

3位 ヤン・ゾマー（スイス／インテル）

■ヤシン・トロフィー（女子）

1位 ハンナ・ハンプトン（イングランド／チェルシー）

2位 アン・カトリン・ベルガー（ドイツ／ゴッサムFC）

3位 カタ・コル（スペイン／バルセロナ）

■ヨハン・クライフ・トロフィー（男子）

▼ ルイス・エンリケ（スペイン／パリSG）

■ヨハン・クライフ・トロフィー（女子）

▼ サリナ・ヴィーグマン（オランダ／イングランド代表）

■クラブ・オブ・ザ・イヤー（男／女）

▼ パリSG（男子）／アーセナル（女子）

■ゲルト・ミュラー・トロフィー（男子）

▼ ヴィクトル・ギェケレシュ（スウェーデン／スポルティング→アーセナル）

■ゲルト・ミュラー・トロフィー（女子）

▼ エヴァ・パヨル（ポーランド／バルセロナ）