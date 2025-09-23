パリ・サンジェルマン（PSG）に所属するフランス代表FWウスマン・デンベレが、バロンドールを初受賞した感謝を語った。

デンベレは昨季、PSGとフランス代表で公式戦60試合に出場し、37得点15アシストを記録。PSGにおいて、トロフィー・デ・シャンピオン（国内スーパーカップ）、リーグ・アン（国内リーグ）、クープ・ド・フランス（国内カップ）の国内タイトルに加え、クラブにとって長年の悲願となっていたチャンピオンズリーグ（CL）初制覇に貢献するなど、4冠達成の立役者となった。個人としてもリーグ・アンで得点王となり、CLでは8ゴール6アシストを記録して大会MVPに選出されるなど、大きな活躍を見せた。

この活躍から22日にバロンドールを初受賞したデンベレは、受賞後のスピーチで「今起きたことは格別なことで、言葉で言い表すことができない。少し緊張を感じている。このトロフィーを獲得することは簡単なことではない。サッカー界のレジェンドであるロナウジーニョから受け取れたことは本当に特別なことだ」と感極まりながら、次のように続けた。

「2023年に僕を迎え入れてくれたPSGに感謝している。素晴らしい家族だ。ナセル（・アル・ケライフィ会長）は僕にとって父親のような存在だ。そしていつも優しく接してくれたスタッフ全員と監督に感謝する。監督もまた父親のような存在だ。チームメイト全員にも感謝している。僕たちはほぼすべてをともに勝ち取ってきた。良い時も悪い時も皆が僕を支えてくれた。この個人トロフィーはチーム全員で勝ち取ったものだ」