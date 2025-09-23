「一見優先事項に思えるが」菅野智之、オリオールズとの再契約は？　米紙…

菅野智之 最新情報

ボルチモア・オリオールズに所属する35歳の菅野智之投手は、今オフにフリーエージェント（FA）になる予定だ。同球団と再契約を結ぶ可能性もあるが、米メディア『バードウォッチャー』はそれを望んでいない様子を見せている。

菅野は昨オフに読売ジャイアンツからオリオールズへ移った。ベテランの域に達してからのメジャー挑戦となったが、ルーキーシーズンながら29試合に先発し10勝9敗、防御率4.54、奪三振103をマークしている。たとえオリオールズが同選手を手放しても、欲しがる球団は他にもいるだろう。

同メディアはタイトルに「結果を残しているが再契約の必要はないオリオールズのFA候補3選手」とつけ、ゲイリー・サンチェス捕手、ザック・エフリン投手、菅野を選出した。菅野については「投手陣の層に苦しむチームにとって、彼のような選手を残すのは一見優先事項に思える。彼は渡米1年目から毎試合安定して登板し、ある程度の結果を残してきた。しかし、2つの問題がある。第一に彼は来月には36歳を迎え、若返りを進めるチーム（主力のほとんどが26歳以下）に長期的にフィットするかは疑問だ。第二に表面的には悪くない防御率だが、奪三振率15.6％と低く、被本塁打率1.68と深刻な弱点を抱えている。実際の実力はむしろ防御率5点台後半に近いと見る方が自然だろう。したがって、短期的には並の先発として使えるかもしれないが、チームの将来像には合わない存在だ」との評価を下している。

