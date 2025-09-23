2025年のバロンドール授賞式が22日に行われ、今夏の移籍市場でパリ・サンジェルマン（PSG）からマンチェスター・シティに移籍したイタリア代表GKジャンルイジ・ドンナルンマ（26）が年間最優秀GKに贈られるヤシン・トロフィーを受賞した。

2019年に創設されたヤシン・トロフィーは、GKとして初めてバロンドールに輝いた元ソ連代表の故レフ・ヤシン氏にちなんだ名称となっており、ドンナルンマは2021年にも同賞を受賞。今回の選出により、4年ぶり2度目の受賞を果たすことになった。

ドンナルンマに次ぐ2位には、リヴァプールのブラジル代表GKアリソン・ベッカーが、3位にはインテルのスイス代表GKヤン・ゾマーが名を連ねた。なお、ドンナルンマはバロンドールの候補者30名にも選ばれ、9位にランキングされている。

2025年のヤシン・トロフィーの最終順位は以下の通り。

■2024年ヤシン・トロフィー順位

※カッコ内は（国籍／所属クラブ）

1位 ジャンルイジ・ドンナルンマ（イタリア／パリ・サンジェルマン）

2位 アリソン・ベッカー（ブラジル／リヴァプール）

3位 ヤン・ゾマー（スイス／インテル）

4位 ティボー・クルトワ（ベルギー／レアル・マドリード）

5位 ヤシン・ブヌ（モロッコ／アル・ヒラル）

6位 ダビド・ラヤ（スペイン／アーセナル）

7位 ヤン・オブラク（スロベニア／アトレティコ・マドリード）

8位 エミリアーノ・マルティネス（アルゼンチン／アストン・ヴィラ）

9位 リュカ・シュヴァリエ（フランス／リール→パリ・サンジェルマン）

10位 マッツ・セルス（ベルギー／ノッティンガム・フォレスト）

■コパ・トロフィー歴代受賞者

※カッコ内は（国籍／当時の所属クラブ）

2025年 ジャンルイジ・ドンナルンマ（イタリア／パリ・サンジェルマン→マンチェスター・シティ）

2024年 エミリアーノ・マルティネス（アルゼンチン／アストン・ヴィラ）

2023年 エミリアーノ・マルティネス（アルゼンチン／アストン・ヴィラ）

2022年 ティボー・クルトワ（ベルギー／レアル・マドリード）

2021年 ジャンルイジ・ドンナルンマ（イタリア／パリ・サンジェルマン）

2020年 新型コロナウイルス感染症の影響により中止

2019年 アリソン（ブラジル／リヴァプール）